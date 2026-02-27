Gigi Becali, discuție sinceră cu jucătorii înainte de weekendul care o poate trimite pe FCSB în play-out: „Și-au dat seama că au greșit”

ADVERTISEMENT

Începe etapa care s-ar putea dovedi decisivă în ceea ce privește componența play-off-ului din Superliga României. Jucătorii și fanii FCSB stau cu sufletul la gură înainte de U Cluj – Oțelul Galați. Un eventual insucces al ardelenilor ar face ca echipa din București să fie la mâna ei. Gigi Becali, patronul clubului, a recunoscut că a purtat o discuție cu fotbaliștii înainte de duelul cu UTA.

Etapă decisivă în Superliga. Prinde sau nu FCSB play-off-ul

Situația de la mijlocul clasamentului din Superligă este una extrem de strânsă. Pe lângă Dinamo, U Craiova și Rapid, care deja și-au asigurat locul în top 6, CFR, U Cluj și FC Argeș sunt marile favorite. Totuși, dacă rezultatele sunt în favoarea ei, FCSB s-ar putea strecura și ea pe o poziție fruntașă.

Vineri seară se joacă un meci extrem de important. U Cluj joacă pe teren propriu cu Oțelul Galați. Cu o victorie, ardelenii sunt în play-off. Totuși, în cazul în care echipa lui Bergodi se încurcă, atunci FCSB ar putea profita, mai ales că formația lui Becali va da piept în ultima rundă chiar cu „șepcile roșii”, iar un succes ar duce-o în top 6. Sigur, asta dacă roș-albaștrii o bat pe UTA în această etapă.

Ce a discutat Gigi Becali cu jucătorii înainte de meciul care ar putea să o trimită pe FCSB în play-out

Omul de afaceri speră la un succes al moldovenilor. Mai mult, latifundiarul din Pipera a recunoscut că a purtat o discuție personală cu jucătorii săi, care au înțeles că sunt în al 12-lea ceas și trebuie să dea tot ce au mai bun.

„La ora asta, jucătorii și-au dat seama. Am vorbit cu ei, nu cu toți, pe sărite. Și-au dat seama că e greșeala lor și de asta s-a ajuns aici. S-au văzut campioni. E o învățătură de minte, e adevărat. Eu vreau în play-off. Eu sunt mult mai pretențios. În play-off, maxim locul 4 se poate. Așa vreau eu. Acesta e maximul.

Astăzi (n.r. vineri) vedem dacă se poate locul 4. Hai să vedem ce o să fie astăzi. Eu sper să fie măcar un egal la U Cluj. Dacă noi intrăm în play-off cu 25 de puncte, Craiova ar intra cu 29. Se rotunjește. Nu e o diferență mare. Nu are rost acum să discutăm calculele acestea”, a spus Gigi Becali la

Omul de afaceri le-a dat și o veste bună fanilor. „Tănase nu a avut nimic. El a simțit ceva și a zis să iasă, ca să nu fie probleme. A făcut RMN, iar doctorul i-a spus că nu are nimic”.

Gigi Becali e sigur că FCSB va lua cele 3 puncte din meciul cu UTA. Marele său argument

În plus, Gigi Becali crede că, în meciul cu UTA, FCSB va avea câștig de cauză. În opinia sa, în momentul în care două echipe intră pe teren cu gândul la victorie, formația care are mai multă valoare iese câștigătoare.

„Nu mai e vorba de altceva. Aici, dacă ambele echipe (n.r. UTA și FCSB ) dau tot ce au, iese crema. Rar se întâmplă ca, atunci când nu vrea Dumnezeu și nu dai, să nu intre mingea. Când ambele echipe vor să joace, se vede valoarea. Așa am văzut și în Europa, la echipele mari.

Când Real Madrid joacă, bate. Când Manchester City chiar joacă, bate. Se mai întâmplă și surprize, dar rar. Noi trebuie să jucăm ca să nu lăsăm loc de surprize. Ei recunosc că e vina lor”, a conchis omul de afaceri.