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Gigi Becali lucrează de mai bine de un an la unul dintre proiectele sale de suflet. Patronul FCSB construiește o biserică din lemn în zona Lacului Techirghiol, pe raza comunei Tuzla. Lăcașul este dedicat Sfintei Sofia și a fost ridicat la aproximativ 200 de metri de lac. Becali a explicat că și-a dorit de mult timp un loc retras pentru rugăciune. FANATIK a vizitat șantierul, acolo unde omul de afaceri rămâne uneori peste noapte și doarme într-o baracă.

Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol

Biserica este dedicată și memoriei bunicii sale, Terenul are aproximativ 7.000 de metri pătrați și îi aparține Theodorei Mincu-Becali, fiica omului de afaceri.

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Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol

FANATIK a făcut o vizită la Techirghiol, acolo unde Gigi Becali construiește biserica din lemn. Patronul FCSB rămâne adesea peste noapte și doarme într-o baracă amplasată în apropierea lăcașului. Acesta a povestit în repetate rânduri că seara au loc slujbe și privegheri.

Gigi Becali, gata să-și mute biserica de la Techirghiol! Garda de Mediu a intervenit

Se muncește de zor la ultimele finisaje. Proiectul a provocat însă și un scandal. Terenul se află în situl protejat Natura 2000 Lacul Techirghiol, iar autoritățile au constatat că lucrările au fost realizate fără toate avizele și autorizațiile necesare. Garda de Mediu și Inspectoratul de Stat în Construcții au intervenit, au fost aplicate sancțiuni și s-a cerut oprirea lucrărilor.

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Pe 2 septembrie 2026, Judecătoria Constanța a respins plângerea depusă de Theodora Mincu-Becali, fiica patronului FCSB și proprietara terenului, împotriva procesului-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu.

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„Am macara de o sută de tone. Biserica are treizeci de tone. O leg cu șufe și o mut, o ridic și o mut. Sau, dacă e, m-am gândit, pun un trailer pe roți, că e proprietatea mea, și pun biserica pe trailer. Na, mă, acuma ce mai puteți să ziceți? N-am voie să înmagazinez lemne pe terenul meu? Că, de fapt, biserica asta știi ce e? Este un cort din lemn. Ea e un cort făcut din scânduri”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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