Sport

Gigi Becali a dormit într-o baracă la Techirghiol. Imagini cu biserica de lemn care i-a adus probleme. Video

FANATIK a vizitat șantierul bisericii construite de Gigi Becali la Techirghiol. Patronul FCSB rămâne peste noapte și doarme într-o baracă. Imagini de colecție
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
03.09.2026 | 12:29
Gigi Becali a dormit intro baraca la Techirghiol Imagini cu biserica de lemn care ia adus probleme Video
EXCLUSIV FANATIK
11 poze
Vezi galeria
Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol
ADVERTISEMENT

Gigi Becali lucrează de mai bine de un an la unul dintre proiectele sale de suflet. Patronul FCSB construiește o biserică din lemn în zona Lacului Techirghiol, pe raza comunei Tuzla. Lăcașul este dedicat Sfintei Sofia și a fost ridicat la aproximativ 200 de metri de lac. Becali a explicat că și-a dorit de mult timp un loc retras pentru rugăciune. FANATIK a vizitat șantierul, acolo unde omul de afaceri rămâne uneori peste noapte și doarme într-o baracă.

Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol

Biserica este dedicată și memoriei bunicii sale, iar finanțatorul roș-albaștrilor a povestit că participă acolo la privegheri și slujbe care încep în timpul nopții. Terenul are aproximativ 7.000 de metri pătrați și îi aparține Theodorei Mincu-Becali, fiica omului de afaceri.

ADVERTISEMENT

Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol

FANATIK a făcut o vizită la Techirghiol, acolo unde Gigi Becali construiește biserica din lemn. Patronul FCSB rămâne adesea peste noapte și doarme într-o baracă amplasată în apropierea lăcașului. Acesta a povestit în repetate rânduri că seara au loc slujbe și privegheri.

Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol. Foto: FANATIK
Locul neașteptat în care doarme Gigi Becali! FANATIK a fost la biserica pe care o construiește la Techirghiol. Foto: FANATIK

Gigi Becali, gata să-și mute biserica de la Techirghiol! Garda de Mediu a intervenit

Se muncește de zor la ultimele finisaje. Proiectul a provocat însă și un scandal. Terenul se află în situl protejat Natura 2000 Lacul Techirghiol, iar autoritățile au constatat că lucrările au fost realizate fără toate avizele și autorizațiile necesare. Garda de Mediu și Inspectoratul de Stat în Construcții au intervenit, au fost aplicate sancțiuni și s-a cerut oprirea lucrărilor.

ADVERTISEMENT
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Digi24.ro
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA

Pe 2 septembrie 2026, Judecătoria Constanța a respins plângerea depusă de Theodora Mincu-Becali, fiica patronului FCSB și proprietara terenului, împotriva procesului-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu. Autoritățile au sancționat lucrările realizate în zona protejată a Lacului Techirghiol și au dispus măsuri pentru desființarea acestora și readucerea terenului la starea inițială.

ADVERTISEMENT
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digisport.ro
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță

„Am macara de o sută de tone. Biserica are treizeci de tone. O leg cu șufe și o mut, o ridic și o mut. Sau, dacă e, m-am gândit, pun un trailer pe roți, că e proprietatea mea, și pun biserica pe trailer. Na, mă, acuma ce mai puteți să ziceți? N-am voie să înmagazinez lemne pe terenul meu? Că, de fapt, biserica asta știi ce e? Este un cort din lemn. Ea e un cort făcut din scânduri”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, gata să-și mute biserica de la Techirghiol! Garda de Mediu a intervenit

Gigi Becali mai pregăteşte o bombă după ce i-a luat pe Drăguş, Muhar...
Fanatik
Gigi Becali mai pregăteşte o bombă după ce i-a luat pe Drăguş, Muhar şi Korenica: “Dau două milioane de euro, niciun sfanţ în plus”
„Mulțumesc, Steaua!”. Florin Tănase, mesaj emoționant după plecarea cu scandal de la FCSB
Fanatik
„Mulțumesc, Steaua!”. Florin Tănase, mesaj emoționant după plecarea cu scandal de la FCSB
Reacția lui Șumudică după transferul lui Denis Drăguș la FCSB: “Un singur sfat...
Fanatik
Reacția lui Șumudică după transferul lui Denis Drăguș la FCSB: “Un singur sfat îi dau”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui...
iamsport.ro
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui Becali: 'Nu se poate! Voi realizați treaba asta?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!