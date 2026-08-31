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Gigi Becali are mari probleme din cauza bisericii ridicate la Techirghiol. După ce luni de zile s-a luptat cu asociaţiile de mediu care îl acuzau că pune în pericol anumite specii de fluturi şi păsări, patronul FCSB a intrat acum în vizorul procurorilor. Gigi Becali se confruntă cu un nou dosar penal după ce a adus o macara pentru a muta o biserică. Becali fost acuzat de haos și probleme, iar incidentul a atras atenția SPP și a consilierei lui Nicușor Dan.

Procurorii i-au făcut lui Gigi Becali dosar penal pentru biserica de la Techirghiol

Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la „Fanatik Superliga” că procurorii au început urmărirea penală împotriva sa, din cauza bisericii ridicate la Techirghiol. „N-aveam treabă până acum, dar a venit o consilieră de la Nicuşor Dan. Şi din momentul ăla, de acum o lună de când a venit ea, numai balamuc, belele. La Parchet, cutare, nenorociri. A venit şi cu SPP-ul! Consiliera preşedintelui, pe câmp, la Techirghiol”, a povestit Gigi Becali.

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Patronul FCSB a mai spus că procurorul îl acuză că s-a opus desfiinţării, însă el susţine că nu există nicio hotărâre de desfiinţare.

Gigi Becali vrea să mute biserica cu macaraua sau să o pună pe un trailer

că a folosit beton în construcţia bisericii, însă acesta spune că betonul a fost folosit numai pentru nivelarea terenului. „Dar ea nu stă pe beton, ea e din lemn, nu este legată de beton”. Latifundiarul a găsit însă o soluţie la această problemă. „Bine, atunci eu scot betonul şi o ţin pe butuci, pe lemne. Şi dacă nu vreţi nici aşa, atunci o leg, o iau cu macaraua şi o mut de-aici.

Am macara de o sută de tone. Biserica are treizeci de tone. O leg cu șufe și o mut, o ridic și o mut. Sau dacă e, m-am gândit, pun un trailer pe roți, că e proprietatea mea, și pun biserica pe trailer. Na, mă, acuma ce mai puteți să ziceți? N-am voie să înmagazinez lemne pe terenul meu? Că, de fapt, biserica asta știi ce e? Este un cort din lemn. Ea e un cort făcut din scânduri”, a explicat Becali.

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Acuzaţiile lui Gigi Becali la adresa ministrului Diana Buzoianu

De asemenea, pe terenul său. În fapt, ar fi vorba despre câteva căsuţe de lemn amplasate şi nu ridicate pe acest teren. „Am luat de la Dedeman şase căsuţe din lemn. Adică scânduri. Sau un fel de cort din lemn, 1.000 de euro bucata. Apăi mi-au zis, ‘nu dom’le, că ai ridicat construcții’. Miercuri sau joi o să chem televiziunile să vadă că într-un sfert de oră le pun pe trailer şi plec cu ele”, a mai afirmat Becali, la „Fanatik Superliga”.

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El o acuză şi pe ministrul Diana Buzoianu de ilegalităţi, prin emiterea unui Ordin de Ministru care încalcă dreptul la proprietate. „Şi fii atent, pe teren intravilan! Am cumpărat teren intravilan şi nu pot să construiesc. Nu, că natura, nu ştiu-cum, sperie fluturii, păsările. A dat Diana Buzoianu un ordin de ministru, e nelegal. Trebuia prin Hotărâre de Guvern să extindă aria protejată, dar ea n-a ţinut cont, a dat Ordin de Ministru. Trebuia să ceară şi de la Academia Română şi de la proprietari. Ea a dat Ordin de Ministru fără să întrebe proprietarii, fără să ţină seama că proprietatea este garantată de Constituţie, art. 44”, a acuzat Gigi Becali.

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Şi toate i se trag de la consiliera lui Nicuşor Dan, după cum el însuşi a constatat. „De când a venit consiliera a dat telefon la Parchet, a făcut peste tot dosar penal: începerea urmăririi penale faţă de Becali, pentru că a făcut căsuţele de la Dedeman de 1.000 de euro din lemn şi le-a pus pe terenul lui, care e proprietate”, a mai afirmat Gigi Becali.