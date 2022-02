Gigi Becali, după ce a plătit 330.000 de euro pe Edjouma: „I-am spus lui Iftime după ce am bătut palma. ’Dacă îmi cereai 900.000 de euro, atât iți dădeam!’”

Gigi Becali este încântat de venirea lui Malcom Edjouma, despre care spune că este fotbalistul pe care l-a vrut la FCSB încă de când a venit la echipă prima dată.

Patronul FCSB-ului a spus că ar fi dat o sumă mult mai mare pentru a-l lua, dar a negociat bine cu Valeriu Iftime și a reușit să îi ofere o sumă de transfer mult mai mică decât ar fi putut da, plus Denis Haruț, sub formă de împrumut, FANATIK.

Gigi Becali a vorbit după ce a plătit 330.000 de euro pe Edjouma

Gigi Becali a oferit primele declarații după ce a plătit doar , deși era dispus să ofere o sumă de transfer mult mai mare pentru a-l aduce de la Botoșani:

„I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. I-am zis ‘băi, Meme, hai să-l luăm’. Meme a zis că și jurnaliștii spun că ăsta ar fi cel mai bun jucător din România.

Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului. I-am zis ‘hai să-l luăm!’.

A zis ‘n-ai cum să-l iei că sigur cere Iftime 700.000 pe el’. M-a convins în meciul cu CFR, era pe tot terenul, era și fundaș, și mijlocaș, dădea și pasă de gol. Am zis că ăsta e fotbalist de nivel înalt, de mare nivel, nu se poate așa ceva. Am sunat acum două seri, am întrebat despre el. Nu l-am sunat pe Iftime, pe altcineva. Mi-a zis că mai e o echipă din România care a întrebat de el, CFR sau Craiova, n-am întrebat care.

Apoi am venit pe partea cealaltă, ‘celălalt, care a dat pasă?’. Eu știam numele, dar n-am zis nimic. Mi-a zis ‘am avut acum jumate de oră, mi-a transmis cineva din Polonia ofertă, le-am zis că fără 350.000-400.000 de euro, nu discut’. Eu eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis ‘îți dau 200.000’. A doua zi, l-am sunat eu, mi-a zis că are ofertă de Polonia, dar pentru mine e 350.000 de euro

’Vezi că o să pățești ca cu Chindriș’, așa i-am spus. ’Domnulw Becali, vă spun, să nu vă supărați, cam am ofertă, dar nu-l dau, prefer să-l dau pentru dumneavoastră’.

Mi-a zis ‘domnule Becali, să nu vă supărați, dar fără 350.000 nu-l dau’. I-am zis ‘îți dau 300.000 și pe Haruț împrumut’.

M-am gândit că-l dau pe Haruț și o să aibă fundaș dreapta, că Braun e deja al lui CFR și în play-off nu va mai juca așa bine. I-am zis ‘îți dau așa, mai lasă ceva’. A zis ‘fără 330.000, nu-l dau’. L-am sunat după aia și i-am zis ‘îți dădeam și 900 de mii’.

„Edjouma e jucătorul care ne lipsea. Am stat cu impresarul lor, am aruncat pista cu Miculescu și alte 1001 de minciuni, ca să nu afle presa, că poate cine știe ce se întâmpla. Erau două echipe din România, nu știu cine și eu am spus să nu se afle de nimeni până nu semnează.

I-am făcut ofertă de 7.000, nu, i-am făcut ofertă de 10.000, nu, că fără 14.000-15.000 nu vine. S-a ajuns la 14.000 de euro până la urmă, i se va crește salariul gradual, iar media e de 14.000 de euro.

Nu am fost niciodată atât de bucuros ca transferul ăsta. Nu am avut un jucător din ăsta care să urce cu mingea la picior de la mijlocul terenului”, a continuat patronul vicecampioanei României.

„Niciodată nu mi-am dorit un jucător atât de mult ca Edjouma!”

„Nu am găsit de 20 de ani un asemenea jucător. Să joace cine e mai bun. E greu să joci în fața lor. Pe mine nu mă interesa Dawa.

Eu niciodată nu mi-am dorit atât de mult un jucător. Să am emoții cu semnătura lui. Nici acum nu-mi vine să cred că un jucător ca el a ajuns la mine și ajunsese la 25 de ani și nu-l dorea nimeni.

Acum nu mai vreau să ne apropiem, vreau să mă gândesc la câte puncte diferență să intrăm noi în plus față de CFR Cluj. Să piardă CFR-ul vreo 3-4 meciuri doar și noi să batem. Ce, nu poate să-i bată Craiova, Rapid, Voluntari?”, a mai , la TV .

„Eu pe Dawa l-am văzut prima dată, mi-a plăcut o fază, dar mă mai consult și colaboratorii mei nu l-au vrut, dar mie îmi place de Dawa.

Cere și mai mult pe Dawa, dar eu pe el l-am văzut. L-aș lua, dar colaboratorii mei nu-l vor. Câteodată mai fac și ca ei, când e de dat bani mai fac și ca ei. Când e de luat, nu mai stau la discuții. Dar Dawa e fotbalist, dă cu capul, dă goluri”, a încheiat patronul „roș-albaștrilor”.