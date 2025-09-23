Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv

Scouterii lui Ajax vin să-l vadă pe Daniel Bîrligea! Campioana României, FCSB, debutează în grupa de Europa League joi, 25 septembrie, contra celor de la Go Ahead Eagles, în Olanda. „Lăncierii” profită de ocazie și își trimit scouterii să-l monitorizeze pe Daniel Bîrligea. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că atacantul va juca cel puțin o repriză.

ADVERTISEMENT

Ajax își trimite scouterii pentru Bîrligea la Go Ahead Eagles – FCSB

Horia Ivanovici a prezentat la FANATIK SUPERLIGA informația potrivit căreia, scouterii lui , vin la meci pentru a-l vedea la treabă pe Bîrligea, atacantul FCSB, în partida din Europa League cu Go Ahead Eagles.

„A dat presa olandeză, o știre oficială, nu bârfe sau ceva, că la meciul de joi pe care îl jucați cu Go Ahead Eagles, Ajax își va trimite scouterii să-l urmărească pe Bîrligea. În momentul de față, Ajax caută un vârf.

ADVERTISEMENT

Scrie clar în presa din Olanda, interes oficial al lui Ajax, își trimite oamenii să vadă meciul Go Ahead Eaglesc – FCSB pentru Bîrligea”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Gigi Becali: „Să plătească clauza și îl vor lua”

Gigi Becali este de părere că . Fostul atacant de la CFR Cluj are trecută în contractul cu FCSB o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Dacă vor plăti clauza, Ajax îl va transfera pe atacantul român de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

„O să vedem dacă și-au revenit jucătorii. Să vedem joi. Să-i trimită (n.r. pe scouteri), bucurie. Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu? O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă. Așa să le transmiți (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică. Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro.

O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro îl vor lua și gata”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT