Gigi Becali, după Rapid – FCSB 2-0: „Ușor ușor începe retragerea mea din fotbal”. Cine sunt jucătorii care l-au supărat

în etapa a doua din SuperLiga, după 1-1 cu Universitatea Cluj și 0-1 cu Saburtalo Tbilisi. Derby-ul pierdut în Giulești l-a supărat și mai tare pe Gigi Becali, care anunță retragerea din fotbal, dacă echipa sa nu prinde grupele UEFA Europa Conference League.

Gigi Becali nu renunță la ideea de a se retrage din fotbal

Pentru Becali, . FCSB trebuie să câștige joi, 28 iulie, pentru a se califica în turul 3 preliminar din Conference League. Până la grupe mai este însă cale lungă.

„Pe mine mă interesează să salvez ce pot salva, nu să vorbesc de Toni Petrea. De jucători rămâne valabil ce v-am spus data trecută. Avem un meci joi la care trebuie să ne concentrăm.

Dacă nu ne calificăm în Conference League, eu trebuie să iau niște decizii. Să văd ce mai pot să recuperez și ce pot să fac. Am un meci joi, mă concentrez numai pe ăsta pentru calificare.

Mă refer la meciul de joi ca să putem să mai avem șanse la grupe. Dacă nu ne calificăm în grupe, eu încep operațiunea de retragere. Să dea Dumnezeu să nu ne calificăm și să nu mă retrag. Dacă nu ne calificăm, începe operațiunea. Bine, e posibil să nu mă retrag, dar nu mai dau eu salarii de 20.000-30.000 de euro. Voi da 7.000, 5.000”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Mai mulți fotbaliști ai vicecampioanei l-au supărat pe finanțator

Fotbaliștii roș-albaștrii nu au scăpat de criticile lui Gigi Becali, după ce au pierdut cu 0-2 în Giulești. Rachid Bouhenna, Florinel Coman, Octavian Popescu și Răzvan Oaidă au fost victimele patronului. Stoperul Joyskim Dawa a fost din nou singurul remarcat al lui Becali. Și Tănase a fost lăudat, dar căpitanul FCSB-ului e cu bagajele făcute.

„Și azi când toată echipa era praf și-a dat viața (n.r. – Florin Tănase). Bine, și Dawa, dar voi aveți altă părere. La ambele goluri Bouhenna a fost vinovat. Tănase trebuie să semneze acum o procură exclusivă și în 48 de ore se va transfera, cred eu. Mă rog, el va juca, dar în 48 de ore vine oferta. El rămâne să joace, dar cred că va pleca.

Scap de salariu, iau și 3 milioane. Ușor, ușor începe retragerea mea din fotbal. Nu mai am pe cine să iau milioane. Pe Tavi Popescu nu mai am ce să iau, e altul. Coman a uitat fotbalul, Oaidă a uitat fotbalul. Poate pe Târnovanu și pe Dawa”, a spus Becali.

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Ivan Mamut

Gigi Becali e extrem de supărat și pe Ivan Mamut, care nu a prins lotul pentru derby-ul cu Rapid. Latifundiarul din Pipera a anunțat că se va debarasa în iarnă de croat. Becali e nemulțumit de atacanții pe care vicecampioana îi are în lot: Mamut, Ianis Stoica și Andrei Dumiter.

„Da, ne trebuie un atacant, spun demult că ne trebuie un atacant. Am avut încredere în Mamut. Când l-am băgat și am văzut că se lovește mingea de el și vin toate echipele pe contraatac.. nu poate să facă nici măcar o preluare pe care eu pot s-o fac, mi-am dat seama că m-am înșelat.

Când l-am luat eu pe Mamut, nu l-am luat că îmi plăcea de el. Eu l-am luat pe Mamut ca să scap de salariul lui Vînă și să-l păcălesc pe Rotaru. El avea salariu foarte mare și am vrut să scap. Gata, de Mamut scap, mai are 6 luni contract”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.