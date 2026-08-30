Sport

Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu după umilința cu UTA: „E posibil să aduc antrenor!”

Gigi Becali a reacționat după înfrângerea FCSB-ului cu UTA Arad, scor 1-3. Patronul roș-albaștrilor a vorbit despre viitorul lui Marius Baciu și a recunoscut că ia în calcul aducerea unui alt antrenor.
Alex Bodnariu
30.08.2026 | 23:16
Gigi Becali a facut anuntul despre Marius Baciu dupa umilinta cu UTA E posibil sa aduc antrenor
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali și-a pierdut răbdarea după FCSB - UTA 1-3: „Poate e final de eră!” Ce spune despre Marius Baciu
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o nouă înfrângere în SuperLiga României. Roș-albaștrii s-au împiedicat la Târgoviște. UTA Arad s-a impus fără prea mari probleme, cu scorul de 3-1. La finalul jocului, Gigi Becali a vorbit despre situația lui Marius Baciu, antrenorul echipei sale.

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea după FCSB – UTA 1-3: „Poate e final de eră!” Ce spune despre Marius Baciu

Roș-albaștrii au făcut un meci foarte slab la Târgoviște. Elevii lui Marius Baciu au arătat mult prea puțin, iar arădenii au înscris de trei ori. La finalul jocului, Gigi Becali a anunțat că, pentru moment, merge în continuare pe mâna tehnicianului Marius Baciu, dar ia în calcul o schimbare pe bancă.

ADVERTISEMENT

„Nu mai avem valoare. Nici măcar posesie nu mai avem. Măcar să ne batem cu ei. Să-i călărim. Să avem fază după fază. E posibil să fie problema și la antrenor. E posibil să nu aibă pe cine antrena. Poate e final de eră.

Posibil să fie antrenorul de vină. Nu văd o combinație între jucători. Poate sunt și eu vinovat. Eu cu MM. Nu o să mai jucăm în trei fundași. O să jucăm cu patru pe linia de fund. Să te bată cea mai slabă echipă din campionat cu 3-1… . E posibil să aduc și antrenor. Stai să vedem. Stai să mai vedem. Nu dau omul afară așa. Mai așteptăm 4-5 etape”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el,...
Digi24.ro
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran

Gigi Becali, anunț cu privire la transferuri. Ce jucători vrea să aducă la FCSB

Mai mult, omul de afaceri a precizat că, de acum, se va ocupa personal de transferuri. Gigi Becali consideră că mutările făcute în această vară nu au adus un plus în joc și va căuta fotbaliști din campionatul intern pe care să îi integreze în echipa de start.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!

„Aduc jucători. Văd ce e, ce nu e. Nu mai stau. De acum mă duc eu. Iau eu legătura cu impresarii. Mă ocup eu de transferuri. Gata. Iau din România, dau mai mulți bani. Iau eu ce știu. Nu o las așa”, a mai spus Gigi Becali după meciul cu UTA.

ADVERTISEMENT
Zero! Arnold Garita, aproape inexistent în primul său meci ca titular la FCSB
Fanatik
Zero! Arnold Garita, aproape inexistent în primul său meci ca titular la FCSB
Marius Baciu, out după FCSB – UTA?! Gigi Becali trebuie să ia o...
Fanatik
Marius Baciu, out după FCSB – UTA?! Gigi Becali trebuie să ia o decizie radicală! Exclusiv
Viitorul atacant al lui Dinamo, „dublă” de senzație la ultimul meci în Olanda!...
Fanatik
Viitorul atacant al lui Dinamo, „dublă” de senzație la ultimul meci în Olanda! Declarații despre contractul său în Ștefan cel Mare: „Voi semna pe trei ani!”. Video
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist...
iamsport.ro
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist ca titular în fața antrenorului și a jucătorilor: 'Trebuia să-l duc la echipa națională!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!