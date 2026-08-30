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FCSB a suferit o nouă înfrângere în SuperLiga României. Roș-albaștrii s-au împiedicat la Târgoviște. UTA Arad s-a impus fără prea mari probleme, cu scorul de 3-1. La finalul jocului, Gigi Becali a vorbit despre situația lui Marius Baciu, antrenorul echipei sale.

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea după FCSB – UTA 1-3: „Poate e final de eră!” Ce spune despre Marius Baciu

. Elevii lui Marius Baciu au arătat mult prea puțin, iar arădenii au înscris de trei ori. La finalul jocului, Gigi Becali a anunțat că, pentru moment, merge în continuare pe mâna tehnicianului Marius Baciu, dar ia în calcul o

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„Nu mai avem valoare. Nici măcar posesie nu mai avem. Măcar să ne batem cu ei. Să-i călărim. Să avem fază după fază. E posibil să fie problema și la antrenor. E posibil să nu aibă pe cine antrena. Poate e final de eră.

Posibil să fie antrenorul de vină. Nu văd o combinație între jucători. Poate sunt și eu vinovat. Eu cu MM. Nu o să mai jucăm în trei fundași. O să jucăm cu patru pe linia de fund. Să te bată cea mai slabă echipă din campionat cu 3-1… . E posibil să aduc și antrenor. Stai să vedem. Stai să mai vedem. Nu dau omul afară așa. Mai așteptăm 4-5 etape”, a declarat Gigi Becali la

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Gigi Becali, anunț cu privire la transferuri. Ce jucători vrea să aducă la FCSB

Mai mult, omul de afaceri a precizat că, de acum, se va ocupa personal de transferuri. Gigi Becali consideră că mutările făcute în această vară nu au adus un plus în joc și va căuta fotbaliști din campionatul intern pe care să îi integreze în echipa de start.

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„Aduc jucători. Văd ce e, ce nu e. Nu mai stau. De acum mă duc eu. Iau eu legătura cu impresarii. Mă ocup eu de transferuri. Gata. Iau din România, dau mai mulți bani. Iau eu ce știu. Nu o las așa”, a mai spus Gigi Becali după meciul cu UTA.