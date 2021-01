Gigi Becali: „E atât de amenințat domnul Man, încât e în avionul privat și bea șampanie cu Giovani”. Exclusiv

Gigi Becali râde de afirmațiile impresarului Anamaria Prodan care susține că Dennis Man și tatăl său erau amenințați de patronul celor de la FCSB. Latifundiarul i-a răspuns impresarului cu o ironie.

Anamaria Prodan a spus că Dennis Man și tatăl său sunt terorizați de Gigi Becali să rupă contractul de reprezentare cu ea și să semneze unul nou cu Giovani Becali, astfel încât acesta din urmă să ia comisionul gras din transfer.

Gigi Becali a comentat pentru FANATIK afirmațiile impresarului și susține că Dennis Man este atât de amenințat încât la această oră se află într-un avion privat cu Giovani Becali și merge să semneze cu Parma:

Gigi Becali râde de afirmațiile Anamariei Prodan: „E atât de amenințat domnul Man, încât e în avionul privat cu Giovani”

“Mamă, ce l-am amenințat eu și Giovani pe tatăl lui Man. E atât de amenințat domnul Man, încât la ora asta e în avionul privat cu Giovani, beau șampanie și merg la Parma să semneze contractul.

Astea sunt amenințările noastre pe tatăl lui Dennis. Puteți să îl întrebați și pe el când o să poată și o să vrea să vorbească”, a spus patronul FCSB pentru FANATIK.

„L-au terorizat pe Denis și pe tatăl lui ca să semneze contract de reprezentare cu Giovani Becali”

Anamaria Prodan a fost foc și pară pe patronul celor de la FCSB după ce a fost sărită din schema transferului, în condițiile în care ea este, prin contract, impresarul lui Dennis Man și susține că a făcut cea mai mare parte a muncii în acest transfer la Parma:

“Când Gigi Becali a decis să-i dea transferul lui Giovani Becali trebuia să aibă demnitatea să-mi spună că vrea să facă asta. Giovani Becali e disperat să ia 500.000 de euro din transferul lui Man.

L-au terorizat pe Denis și pe tatăl lui ca să semneze contract de reprezentare cu Giovani Becali. Erau disperați! Au tot încercat să-l oblige pe Dennis să semneze un nou contract. Numai că atât Dennis, cât și tatăl lui, au spus că nu vor rupe contractul.

Anamaria Prodan, agentul jucătorului, sărită din schema celui mai scump transfer din istoria Ligii 1

Dennis Man, și am și probe, mi-a spus că ‘nu am cum să rup contractul cu dumneavoastră’. Mai mult, tatăl lui Dennis mi-a spus că ‘am crezut că vom pleca cu capul sus de la Steaua, nu așa. Nu credeam că voi asista la astfel de presiuni’. Eu nu mint și nu am mințit niciodată. Am dovezi”, a spus Anamaria Prodan la Pro X.

Dennis Man este cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Gigi Becali urmează să încaseze 13 milioane de euro pentru această mutare. Anamaria Prodan are și motive să fie supărată. A fost sărită din schema celei mai scumpe mutări din campionatul intern.