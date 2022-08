Gigi Becali e bun de plată! Suma pe care trebuie să o scoată din buzunar după calificarea FCSB în grupele Conference League

Calificarea în grupele Conference League aduce sume considerabile de bani în contul vicecampioanei FCSB, dar patronul Gigi Becali trebuie să și achite clauze de performanță după victoria din Norvegia 3-1 cu Stavanger.

Un patron din SuperLigă le-a ținut pumnii roș-albaștrilor. Calificarea îi aduce o sumă importantă de bani

Nu doar fanii roș-albaștrilor și patronul Gigi Becali au savurat calificarea FCSB-ului în grupele Conference League. La ora returului cu Viking, în nordul Moldovei, și Valeriu Iftime a spus o rugăciune pentru echipa lui Gigi Becali.

Calificarea roș-albaștrilor îi aduce finanțatorului echipei FC Botoșani un bonus de 100.000 de euro. Conform înțelegerii dintre Valeriu Iftime și Gigi Becali, în contractele jucătorilor , respectiv , ambele mutări dezvăluite în exclusivitate de FANATIK, există clauze de performanță în valoare de câte 50.000 de euro.

Concret, latifundiarul s-a obligat să plătească bonusuri de performanță pentru cei doi, în cazul în care FCSB s-ar califica în grupele Conference League.

”Da exista o clauză în contract și la Dawa și la Edjouma. Dacă FCSB se califică în grupele Conference League, trebuie să mai plătească 50.000 de euro. Vă dați seama că le-am ținut pumnii”, a spus Iftime la .

Valeriu Iftime a dezvăluit cum poate ajunge Kevin Boli la FCSB, în perioada următoare

Așa cu FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, , care își dorește întărirea compartimentului defensiv.

Gigi Becali susține că ar avea o înțelegere cu fotbalistul și că acesta poate pleca, gratis, oricând de la FC Botoșani, club cu care este sub contract până la finalul sezonului în curs.

Finanțatorul moldovenilor dezminte teoria lui Gigi Becali, dar admite că fotbalistul ar putea ajunge în perioada următoare sub comanda lui Nicolae Dică.

”Nu am avut o discuție foarte serioasă cu nimeni. Boli e jucătorul meu. Eu am văzut niște becalisme că îl ia cu 20-35.000 de euro (Gigi Becali – n.r.). Este jucătorul nostru până la finalul acestui an, după îl poate lua. Sau poate în decembrie când intră în 6 luni.

Boli poate pleca de la noi pentru un preț rezonabil. Dacă îl vrea FCSB, eu cred că au nevoie de fundaș, așa că vedem. Eu aștept să am o discuție și după o să vedem dacă pleacă sau nu de la mine. Sper să avem o discuție pe subiectul ăsta ca să lămurim lucrurile”, a explicat Valeriu Iftime pentru sursa citată.