Gigi Becali e convins că a dat lovitura la FCSB: ”E mai puternic decât Bîrligea. Va marca 10-15 goluri”

Atacantul senegalez Mamadou Thiam este realizat de Gigi Becali la FCSB, iar patronul ”roș-albaștrilor” a spus clar câte goluri așteaptă de la jucătorul adus de la U Cluj.

Gigi Becali, entuziast după ce a adus un nou atacant la FCSB

Gigi Becali a afirmat că Mamadou Thiam este un alt tip de atacant decât ce are la FCSB, fiind mult mai puternic ca Daniel Bîrligea. El a precizat că avea nevoie de un vârf pentru că Dennis Politic nu a dat randament în cea poziție.

”Eu cred că Thiam va da la noi 10-15 goluri. Eu vreau un jucător bun, nouar, care să fie puternic, să protejeze mingea. Nu neapărat foarte tehnic. Eu asta voiam și nu găseam. Thiam are putere să protejeze când vine mingea.

L-am luat pe Bîrligea, alt gen de atacant. Ăsta e mai puternic decât Bîrligea ca forță. Protejează bine mingea și are o tehnică bunicică. Nu aveam. Trebuia să îl omorâm pe Bîrligea. L-am încercat pe Politic, dar nu poate”, a declarat Becali, la .

Thiam, țintă veche pentru Becali

Patronul campioanei României a explicat că și-a dorit să-l transfere pe Mamadou Thiam încă de acum doi ani, dar abia acum i s-a ivit această oportunitate și speră ca jucătorul să dea dovadă de profesionalism.

”Eu de mult îl voiam, de doi ani. Acum, așa a vrut Dumnezeu, să pot să-l iau. . Mie îmi place fotbalistul și asta e, caracterul poate fi ascuns și nu știi niciodată”, a mai spus Gigi Becali.

În vârstă de 30 de ani, Thiam a ajuns prima dată la U Cluj în mai 2022. După doar 10 luni a plecat în Kuweit, la Al-Arabi, care a plătit clauza de 500.000 de euro. După ce a mai trecut și pe la Al Jabalain din Arabia Saudită, atacantul senegalez a revenit sub comanda lui Neluțu Sabău la începutul anului.