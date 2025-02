Gigi Becali e darnic cu jucătorii FCSB. Ce primă le oferă după calificarea în optimile Europa League

Gigi Becali, patronul echipei, nu a rămas indiferent. El își va premia jucătorii pentru această performanță.

Gigi Becali le dă prime jucătorilor după victoria cu PAOK

P Grecii nu au reușit să pună mari probleme defensivei bucureștenilor. Roș-albaștrii au făcut un pressing fantastic, iar golurile înscrise de Cisotti și Miculescu au adus victoria.

Gigi Becali a ținut să-și răsplătească jucătorii pentru performanța reușită. Omul de afaceri le va da o primă de 13.000 de euro tuturor jucătorilor pentru calificarea în optimile Europa League.

„Când câștigi cu echipe mari… PAOK e echipă mare. Dar am fost noi foarte puternici, nu PAOK slab. Răzvan nu știa ce se întâmpla, noi l-am distrus. El are echipă tare, dar PAOK n-a contat. Am crezut că e slabă, dar nu e așa. Am fost noi prea puternici. Am avut liniște.

E vorba de mulți bani. Aseară am luat aproape 3,5 milioane de euro. Jucătorii vor avea o primă de 13.000 de euro pentru calificare. Le-am zis înainte. Au cerut ei. Am luat 2,05 milioane. Așa că dăm primă la băieți. Tănase mi-a zis: ‘Ați spus că dați bani când noi aducem bani’. Acum, dacă au adus… Și-așa le-am dat o primă mică”, a explicat Gigi Becali vineri dimineță, după ce echipa sa a obținut calificarea în optimile de finală Europa League.

Câți bani a primit FCSB de la UEFA în acest sezon

Gigi Becali chiar are de unde să își premieze fotbaliștii. FCSB a mai primit 1,75 milioane de euro de la UEFA pentru calificarea în optimi. Statisticienii de la Football Meets Data au calculat suma totală primită de roș-albaștrii în acest sezon. Campioana României a încasat nu mai puțin de 12,5 milioane de euro.

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings (as of 21 Feb): 🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€1.75m

🔹 Roma 🇮🇹, Ajax 🇳🇱 breach €20m!

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴 climbs to Top 8 earners with €19.5m

🔹 Fenerbahçe 🇹🇷 makes it over €15m

🔹 FCSB 🇷🇴 reaches €12.5m on… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Suma ar putea crește dacă roș-albaștrii își continuă drumul european de senzație. În cazul în care ar trece de optimi, FCSB ar mai primi 2,5 milioane de euro. În plus, bucureștenii au încasat bani frumoși și din vânzarea de bilete. Stadionul a fost plin la meciurile cu Manchester United și PAOK Salonic.