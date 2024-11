, iar rezultatul nu l-a mulțumit de patronul campioanei, Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a analizat prestațiile unora dintre jucătorii săi, cu precădere a lui Octavian Popescu, pe care nu l-a menajat și a contestat acțiunile lui decisive.

Gigi Becali e deranjat de toți jucătorii U21 de la FCSB. „La Musi nu-mi place atitudinea, iar Tavi… Ce să-i mai zic? Tu ești Messi?”

Gigi Becali nu contestă calitatea jucătorilor tineri, însă este deranjat de atitudinea lor, mai ales în momentele decisive ale partidei. Unul dintre cei vizați a fost Octavian Popescu, extrema care a jucat din primul minut cu Universitatea Craiova. Nici Alexandru Musi nu a scăpat de criticile patronului, în ciuda faptului că a fost doar rezervă neutilizată de Charalambous.

„Musi are calitate… Nu-mi place atitudinea lui! E prea delăsător așa… și nici George Popescu, Tavi, el are calitate… și aseară a participat și la gol. Numai că el… văd când pui piciorul, ori îl mai pui ori nu-l mai pui! Nu mai pune piciorul, că-l derutezi pe coechipierul tău în apărare, pe urmă și pe mijlocaș!

Nu mai pune piciorul! Pentru ce pui piciorul? Ca să nu mai pună tovarășul tău piciorul? Tu când ai pus piciorul, ăla nu mai pune, că zice ai pus tu… nu mai pune, lasă-l p-ăla să pună atunci!

Sau, de exemplu, călcâie în jumatea noastră… băi, nu ești tu Messi! Și nici Messi nu dădea călcâie în jumatea noastră! Trebuie mare, mare agresivitate!”, a declarat Gigi Becali , în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul roș-albaștrilor a analizat jocul echipei și a identificat principalele defecte: „Eu așa îl văd!”

Finanțatorul campioanei en-titre din Superligă, , este convins că anumite greșeli s-au făcut în jocul echipei sale, motiv pentru care nu a reușit să se impună la Craiova. Problema a fost identificată în jumătatea de teren a roș-albaștrilor, care nu au fost coerenți în a menține posesia mingii.

„Când ai mingea în jumătatea ta, eu așa văd fotbalul… asta e așa ce-am învățat eu, că eu greșesc… dar eu așa îl văd. Poate să zică cine o vrea ce vrea, eu așa îl văd și până în pânzele albe îl văd așa!

Bă când sunt în jumătatea mea, trebuie să fiu disperat, nu care cumva… să se atingă cineva de mingea mea, nu care cumva să o pierd, nu care cumva să o dau eu la adversar mingea… că e nenorocire!

Pentru că îmi pun dup-aia toată forța echipei mele, tovarășii mei de muncă, încă 9 jucători, și portarul, 10, ca ei să alerge din cauza mea că sunt eu dobitoc! Ca să vină ei înapoi să obosească pentru că am pierdut eu mingea, că am dat-o eu la adversar sau că n-am eu grijă de minge că am gâdilat-o!”, a mai spus Gigi Becali.

