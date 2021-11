Gigi Becali e „fiert” pe Andrei Cordea. Totul i se trage de la echipa națională. Exclusiv

Era minutul 86 al restanței Farul – FCSB, 1-0 pentru oaspeți pe stadionul din Ovidiu. La o gafă incredibilă a fundașului constănțean Virgil Ghiță, țâșnește pe lângă acesta, preia mingea „nimănui”, rămâne singur cu portarul Mihai Aioani pe linia careului mare, nu reușește să-l dribleze și pierde lamentabil o minge pe care scria „,2-0”.

A fost o mostră de lipsă de concentrare, de tratare superficială a unei ocazii imense, poate venită dintr-o superioritate nejustificată în raport cu adversarul resimțită de autorul ratării chiar antologice.

De unde i se trage fostului favorit al lui Gigi Becali?

Andrei Cordea a venit pe cai mari, cum se spune, la FCSB. l-a titularizat, ba chiar l– ținut tot meciul pe teren în etapa 1 a sezonului. Mulțumit, a continuat să-i dea „credite” fotbalistului venit de la Academica Clinceni. Și așa a devenit unul dintre favoriții patronul de la primele evoluții.

„Cordea e fotbalist adevărat, poate juca orice post. Cordea nu va mai lipsi niciodată din primul 11” – Gigi Becali după FC Botoșani – FCSB 0-0, etapa 1

„Dacă l-am văzut pe Cordea, înseamnă că mă pricep și eu. Avea viteză Cordea, îl vedeam robust, îmi plăcea de el. I-am spus lui Meme că are o față luminoasă. Cordea la 25 de ani iau 25 de milioane pe el. Și dacă joacă așa în grupele Conference League, cer 40 de milioane pe el” – Gigi Becali după FCSB – Universitatea Craiova 4-1 în etapa 2

Datorită jocului prestat în startul campionatului, a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi la echipa națională pentru „tripla” cu Islanda (2-1), Liechtenstein (2-0) și Macedonia de Nord (0-0).

A fost rezervă neutilizată cu Islanda, a debutat cu Liechtenstein, a fost titular și a jucat tot meciul, s-a întors pe banca de rezerve, unde a stat tot meciul cu Macedonia de Nord. Rezervă neutilizată a fost, apoi, și cu Germania (0-2), și cu Armenia (1-0). Nu a mai fost convocat de Mirel Rădoi pentru „dubla” cu Islanda și Liectenstein.

I s-au suit fumurile celebrității la cap, nu se mai implică total în pregătire

Problemele au apărut după revenirea la echipa de club, la FCSB. Atitudinea lui Cordea s-a modificat radical. Din tânărul promițător care îi încântase pe toți în debutul sezonului, s-a transformat într-o „vedetuță” plină de ifose și fițe. „Fumurile tinereții” și-au spus cei din jur. Numai că fumurile se împrăștie repede în aer, atitudinea de „cine mai e ca mine” a lui Cordea persistă. Iar implicarea sa în antrenamente suferă, pregătirea sa suferă, jocul său suferă.

a fost cel mai afectat „fecesebist” de COVID-19: „La început nu mi-a venit să cred că am COVID și chiar a doua zi m-am simțit foarte rău, am avut toate simptomele posibile și sper ca nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. Alți colegi nu s-au simțit cum m-am simțit eu”.

A trecut această cumpănă și nu mai este cel de la începutul sezonului. Cu Farul a intrat în minutul 58 și s-a „remarcat” cu ratarea monumentală amintită mai sus. Scuza sa, dacă poate fi numită așa, a fost că încă se resimte după COVID: „Cred că am o problemă la plămâni, pentru că, după câteva minute (n.a. – la antrenamente) am început să mă sufoc, dar îmi voi reveni sută la sută după pauza competițională”.

Ar fi bine să fie așa cum spune Cordea după pauza de campionat pentru meciurile echipei naționale (cu Islanda, pe „Arena Națională”, joia viitoare, în 11 noiembrie și cu Liechtenstein în deplasare, duminică, 14 noiembrie). În primul rând pentru el, apoi pentru FCSB, Edi Iordănescu, Gigi Becali și suporterii „bercenarilor”.

Altfel, din favoritul lui Gigi Becali la începutul campionatului, s-ar putea să fie primul plecat de la FCSB în perioada de transferări din iarnă, perspectivă cu care l-a atenționat chiar „il capo di tutti capi” din Berceni și Pipera. De unde se poate deduce că dezamăgirea acestuia este mare.

22 de ani a împlinit Andrei Cordea pe 24 iunie

900.000 de euro este cota lui Andrei Cordea pe , cea mai mare din cariera sa

50.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru Andrei Cordea fostei sale echipe, Academica Clinceni

4 echipe au fost în cariera lui Andrei Cordea până acum: format la Școala de fotbal Ardealul Cluj, a fost luat de Novara (Serie D, în 2017)., împrumutat la Hermannstadt în 2019, transferat de Academica Clinceni în 2020 și apoi de FCSB în iulie 2021