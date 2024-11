Gigi Becali e junior pe lângă patronul lui Midtjylland. Anders Povlsen are terenuri mai multe decât Prințul de Wales și o avere de 11 miliarde dolari. O tragedie cumplită i-a lovit însă familia

FCSB întâlnește astăzi Midtjylland (ora 19.45), în al patrulea meci din Europa League.

Deține 1 la sută din terenurile Scoției

Patronul danezilor este un om de afaceri de 52 de ani, cu o avere estimată a depăși 11 miliarde de dolari. El e cel mai bogat om atât din Danemarca, cât și din Scoția.

Anders Holch Povlsen este cel mai mare proprietar individual de terenuri din Marea Britanie, cu mai mult de 220 000 de acri (890 de kilometri pătrați) în 13 proprietăți. Îl depășește pe Ducele de Atholl (cu peste 580 kilometri pătrați). Ba chiar și pe Prinţul William de Wales, ale cărui proprietăţi ating aproximativ 526 de kilometri pătrați.

A cumpărat terenuri în România, pentru a proteja lupii, urșii și râșii

Povlsen deține și un castel, în valoare de 15 milioane de lire sterline, aflat pe malul Loch Ness. Lacul din Scoția e faimos în lume pentru poveștile despre monstrul care s-ar afla în adâncuri. Povlsen a mai achiziționat și o clădire din Edinburgh pentru care a achitat 53 de milioane de lire.

Povlsen a cumpărat terenuri în Munții Carpați din România pentru a crea o rezervație naturală pentru lupii, urșii și râși. El este membru în Consiliul de administratie al Carpathia European Wilderness Reserve.

În Danemarca, Povlsen deține și locuiește la vechea moșie Constantinsborg, la vest de Aarhus. Acolo are terenuri agricole și păduri mari.

Părinții lui au fondat Bestseller, care deține brandurile Vero Moda și Jack & Jones

Patronul lui Midtjylland a făcut însă avere din modă. E CEO și unic proprietar al lanțului internațional de retail de îmbrăcăminte Bestseller, o companie fondată de părinții săi. Primul magazin de îmbrăcăminte al familiei a fost deschis, în 1975, în micul oraș danez Brande.

Povlsen avea doar 28 de ani când tatăl său l-a făcut singurul proprietar al Bestseller. Familia deține, de asemenea, o participație, împreună cu doi parteneri danezi, în Bestseller Fashion Group China. Aceasta este o companie care creează propriile colecții pentru 5.000 de magazine din China.

În același timp, e și cel și mai mare acționar al retailerului britanic de modă online ASOS. Dar și al doilea cel mai mare acționar al retailerului german de îmbrăcăminte pe internet Zalando.

Le-a dat angajaților un bonus de 46 de milioane de dolari

Acum trei ani, Povlsen a ținut prima pagină a publicațiilor economice din lume. El le-a plătit celor 17.000 de angajați un bonus total de 46 de milioane de dolari, după ce firma a obținut profituri record.

Compania Bestseller operează 2.700 de magazine proprii în 38 de țări, iar produsele sale sunt vândute și în 15.000 de magazine multi-marca din întreaga lume.

Produsele sunt marketate și vândute sub branduri precum Jack & Jones, Jacqueline de Yong, Mamalicious, Name It, Noisy May, Object Collectors Item, Only, Only & Sons, Pieces, Selected, Vero Moda, Vila Clothes si Y.A.S.

Trei din patru copii au fost uciși într-un atentat

Anders Povlsen este căsătorit cu Anne Holch Povlsen (fostă Anne Storm-Pedersen), iar cuplul a avut patru copii: Alma, Agnes, Astrid și Alfred. Anders a cunoscut-o pe Anne, pe când ea lucra la departamentul de vânzări al ASOS.

În ciuda averii lor impresionante, soţii Povlsen și-au trimis copiii să studieze în școli publice. Din păcate familia Povlsen a fost lovită de o tragedie uriașă. Alma (15 ani), Agnes (12 ani) și Alfred (5 ani) au fost uciși, la hotelul Shangri-La Colombo, în timpul atentatelor din Sri Lanka din 2019, când familia se afla în vacanță acolo. Atentatului în care au murit peste 250 de oameni, a supraviețuit doar Astrid (10 ani). Și părinții ei.

Un mai mai târziu tragediei, soții Povlsen au devenit părinții a două fete gemene, iar în 2021 li s-a mai născut un fiu.

Anders Holch Povlsen a preluat, anul trecut, un pachet de acțiuni care l-a adus la 95 la sută din capitalul social al clubului. El a devenit astfel numărul unu la Midtjylland în locul vechiului boss, Matthew Benham, care deține Brentford, din Premier League.