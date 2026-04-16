Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”

ADVERTISEMENT

Florentino Perez (79 de ani) a făcut iureș în vestiarul lui Real Madrid după eliminarea din UEFA Champions League. „Los Blancos” au pierdut și returul cu Bayern, scor 3-4, și a dat afară un jucător. Reacția boss-ului Realului e una care întrece orice derapaj al lui Gigi Becali la FCSB.

Florentino Perez l-a dat afară din vestiar pe Arda Guler după Bayern – Real Madrid 4-3

Real Madrid a ratat calificarea în semifinalele UEFA Champions League. Învingsă pe Bernabeu cu 2-1, echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat și la Munchen, scor 3-4, cu Bayern. Deși „galacticii” au dat vina pe , Florentino Perez a pus tunurile pe antrenor și pe jucători.

ADVERTISEMENT

Conform presei iberice, președintele celui mai mare club din istoria fotbalului a folosit cuvinte dure și a făcut un gest incredibil. Potrivit portalului Goal, Florentino Perez a intrat în vestiar și l-a dat afară pe Arda Guler (21 de ani).

Motivul este însă unul incredibil, deoarece turcul a fost singurul fotbalist de care a fost mulțumit oficialul Realului. . „Arda, tu ieși, nu privi și nu asculta ce se va întâmpla acum”, ar fi spus Florentino Perez.

ADVERTISEMENT

Turcul a fost văzut plecând singur pe holurile stadionului din Munchen, în timp ce, în vestiar, Perez a început să tune și să fulgere. „Un an fără titlu la Real Madrid este un eșec, doi sunt insuportabili. Apreciez efortul vostru de astăzi, dar sezonul este o dezamăgire totală. A juca pentru Real Madrid este un privilegiu cu multe obligații. Mulți dintre voi nu le-ați îndeplinit. Măcar terminați campionatul cu demnitate”, ar fi spus președintele „galacticilor”.

ADVERTISEMENT

Sezon ca și ratat pentru Real Madrid

Eliminată din Liga Campionilor, Real Madrid este foarte aproape să rateze și singurul obiectiv care i-a mai rămas, titlul. Din Cupa Spaniei, grupare de pe Santiago Bernabeu a fost eliminată încă din optimi, când a pierdut surprinzător, scor 2-3, cu Albacete.

ADVERTISEMENT

Șansele la campionat sunt însă extrem de mici. Cu șapte etape rămase până la finalul sezonului în LaLiga, Real Madrid este pe locul 2, cu 70 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului FC Barcelona. Cel mai probabil, madrilenii vor termina fără trofeu stagiunea 2025-2026.