Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”

Incredibil, dar adevărat! Florentino Perez a fost protagonistul unor scene care l-ar face invidios chiar și pe Gigi Becali. Președintele lui Real Madrid a intrat în vestiar și a dat afară un jucător
Cristian Măciucă
16.04.2026 | 13:50
Florentino Perez (79 de ani) a făcut iureș în vestiarul lui Real Madrid după eliminarea din UEFA Champions League. „Los Blancos” au pierdut și returul cu Bayern, scor 3-4, și a dat afară un jucător. Reacția boss-ului Realului e una care întrece orice derapaj al lui Gigi Becali la FCSB.

Florentino Perez l-a dat afară din vestiar pe Arda Guler după Bayern – Real Madrid 4-3

Real Madrid a ratat calificarea în semifinalele UEFA Champions League. Învingsă pe Bernabeu cu 2-1, echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat și la Munchen, scor 3-4, cu Bayern. Deși „galacticii” au dat vina pe arbitrajul slovenului Vincic, care l-a eliminat pe Eduardo Camavinga, Florentino Perez a pus tunurile pe antrenor și pe jucători.

Conform presei iberice, președintele celui mai mare club din istoria fotbalului a folosit cuvinte dure și a făcut un gest incredibil. Potrivit portalului Goal, Florentino Perez a intrat în vestiar și l-a dat afară pe Arda Guler (21 de ani).

Motivul este însă unul incredibil, deoarece turcul a fost singurul fotbalist de care a fost mulțumit oficialul Realului. Guler a marcat o „dublă” în înfrângerea cu 3-4 de pe Allianz Arena. „Arda, tu ieși, nu privi și nu asculta ce se va întâmpla acum”, ar fi spus Florentino Perez.

Turcul a fost văzut plecând singur pe holurile stadionului din Munchen, în timp ce, în vestiar, Perez a început să tune și să fulgere. „Un an fără titlu la Real Madrid este un eșec, doi sunt insuportabili. Apreciez efortul vostru de astăzi, dar sezonul este o dezamăgire totală. A juca pentru Real Madrid este un privilegiu cu multe obligații. Mulți dintre voi nu le-ați îndeplinit. Măcar terminați campionatul cu demnitate”, ar fi spus președintele „galacticilor”.

Sezon ca și ratat pentru Real Madrid

Eliminată din Liga Campionilor, Real Madrid este foarte aproape să rateze și singurul obiectiv care i-a mai rămas, titlul. Din Cupa Spaniei, grupare de pe Santiago Bernabeu a fost eliminată încă din optimi, când a pierdut surprinzător, scor 2-3, cu Albacete.

Șansele la campionat sunt însă extrem de mici. Cu șapte etape rămase până la finalul sezonului în LaLiga, Real Madrid este pe locul 2, cu 70 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului FC Barcelona. Cel mai probabil, madrilenii vor termina fără trofeu stagiunea 2025-2026.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
