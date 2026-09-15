ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , formație antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Gigi Becali a transmis a doua zi după remiza cu Petrolul că el i-a prelungit contractul jucătorului pentru încă un an. Ce a spus despre „perla” sa, după împrumutul în Grecia.

Gigi Becali i-a prelungit contractul lui Octavian Popescu înainte să îl împrumute în Grecia

Octavian Popescu a părăsit-o pe FCSB după un start bun de sezon. El a fost trimis sub formă de împrumut la Levadiakos, ultima clasată din prima divizie a Greciei. Gigi Becali a dezvăluit că anturajul pe care jucătorul îl avea la București a fost principalul motiv care l-a făcut să îl „expedieze” departe de echipa sa, precizând și că i-a prelungit înțelegerea cu clubul pentru încă un an.

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera încă are încredere în Tavi Popescu. „Poate fi un pariu câștigător. De ce cred în asta? Pentru că eu l-am botezat. În ziua în care l-am botezat a marcat gol. De ce să-l păstrez? E adevărat, că mai mult pentru anturaj l-am dat. L-am împrumutat, i-am prelungit cu încă un an contractul cu Octavian, chiar dacă l-am dat la Levadiakos. E pariul meu!”, a spus inițial Gigi Becali despre Octavian Popescu la

Marea dezamăgire a lui Gigi Becali legată de Octavian Popescu

Octavian Popescu nu a reușit în ultimii ani să ajungă la nivelul care îl făcea pe Gigi Becali să îi fixeze o clauză de reziliere în valoare de 100.000.000 de euro. Puștiul care impresiona în primele sezoane pentru bucureșteni a ajuns acum la 23 de ani, și care îi anunța un viitor strălucit în fotbal.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a admis că el este principalul vinovat pentru decăderea fotbalistului. „Mie îmi pare rău, la 18 ani, tot timpul, când vorbeam de el că joacă foarte bine. În loc să fie mai bun la 22-23 de ani, el este mai rău, într-adevăr că e păcat. Eu sunt vinovatul!”, a mai spus Gigi Becali despre jucătorul său, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Până în vara acestui an, Octavian Popescu era remunerat cu suma de 8000 de euro lunar la echipa roş-albastră. De atunci, salariul său a fost mărit la 10.000 de euro. Plecând împrumut, grecii îi vor mai da 5000 de euro în plus. Aşadar, Tavi Popescu va avea 15.000 de euro lunar la Levadiakos, care nu plăteşte nicio sumă pe împrumut.

ADVERTISEMENT