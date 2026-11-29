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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu vrea să piardă vremea și anunță „revoluția” la FCSB în iarnă. , cap de listă în mercato e Alex Mitriță, fostul fotbalist al Universității Craiova. Ajuns la 31 de ani, Mitriță joacă în China, însă contractul îi va expira în iarnă și va putea semna cu orice echipă dorește.

Gigi Becali îl dorește la FCSB pe Alex Mitriță, însă nu știe dacă va avea succes în acest transfer

Cristi Coste a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că „sfătuitorii” lui Gigi Becali și-ar dori să-l vadă pe Mitriță la FCSB, cu toate că e greu de crezut că această mutare se va concretiza.

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„E un jucător la care se va pune probabil problema unei prime de instalare foarte mari, dar eu sunt sceptic în ceea ce privește o astfel de mutare. Dar este dorința celor de acolo. O leg de faptul că Alex Mitriță este legat afectiv de ceea ce înseamnă Craiova și Mihai Rotaru, ca să joace la o rivală, că e FCSB sau Dinamo. Dar Alex Mitriță este marea lovitură pe care Gigi Becali ar încerca să o dea în această pauză de iarnă. Oamenii cu care se sfătuiește i-au spus că dacă vor reuși să-i repatrieze pe Alex Mitriță și pe Florin Tănase, ”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Mitriță e considerat un simbol al Universității Craiova și e greu de crezut că va „trăda”

Alex Mitriță este considerat un simbol al Universității Craiova, iar Gigi Becali pare să știe asta. Într-o declarație făcută „la cald”, după FCSB – Csikszereda, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că este interesat de varianta Mitriță, dar nu crede că fotbalistul ar „trăda” Craiova. La olteni, Mitriță a înscris 35 de goluri în perioada 2023 – 2025.

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„Pentru că am auzit, o să mă interesez. Nu a fost vorba de aşa ceva. El, probabil, dacă pleacă de acolo, merge la Craiova. Sau e probabil că o fi vorbit cu Craiova, Craiova nu-l mulţumeşte salarial şi o fi zis el «Merg la FCSB». Pentru mine e un jucător interesant, care mă interesează. ”, a mai spus Becali. Momentan, singurul transfer făcut de Gigi Becali e Petru Popescu, jucător fără CV de la Petrocub din Republica Moldova.