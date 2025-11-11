Gigi Becali e sigur: „Rapid nu are jucători valoroși!”. Cum a ajuns Dan Șucu pe primul loc

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat, 3-3, în ultima rundă din SuperLiga, cu Hermannstadt, și distanța față de primul loc, ocupat de Rapid, s-a mărit la 15 puncte.

Mesajul lui Gigi Becali pentru rivalii Dan Șucu și Mihai Rotaru

și a vorbit și despre rivali, având cuvinte de laudă pentru Mihai Rotaru și Dan Șucu, oamenii care conduc pe Universitatea Craiova și Rapid. Totuși, patronul FCSB-ului spune că giuleștenii, care conduc clasamentul în SuperLiga, nu sunt o echipă cu jucători valoroși, ci se remarcă prin spiritul de luptă și mentalitate.

„Ce, Rotaru e om prost, nu știe fotbal? Dacă era prost și nu știa fotbal, ajungea aici, să se bată cu Becali? Numai dacă ajungi să te bați cu Becali e o realizare. Și Rotaru, și Șucu, băieți deștepți dacă ajung să se bată cu Becali. (n.r. vă așteptați să aibă Șucu 15 puncte avans?) Niciodată în viața mea nu credeam așa ceva. Vreți să vă spun ceva?

Ei nu au jucători valoroși, dar sunt războinici. Ai văzut, au 1-0, pac, dau și 2-0. La noi am dat 1-0 și am început să ne distrăm. Călcâie, miuță, vedete! Bă, nu merge fotbalul așa!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Amendă uriașă pentru Daniel Bîrligea după eliminarea cu Hermannstadt. Gigi Becali s-a săturat și a anunțat măsuri drastice

Daniel Bîrligea a fost eliminat, pentru proteste, la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, iar comportamentul său l-a făcut pe Gigi Becali să răbufnească după meci. Acesta a anunțat că-l va amenda pe atacant cu 20.000 de euro și că dacă nu-și corectează gesturile nu va mai juca și va sta în tribună tot restul sezonului. Ba chiar mai mult de atât, omul de afaceri a vrut să-l pună pe jucătorul său să vină cu mașina la București, să nu mai stea în autocar, cu colegii.

După rezultatul de la Sibiu, de locul 6, ocupat de Farul Constanța. Bucureștenii vor avea etapa viitoare pe teren propriu, cu Petrolul, după care vor juca în deplasare, cu Farul, iar Becali a spus clar: „Dacă nu câștigi cu Farul, ca să ajungi în play-off, rupeți, mă, contractul de fotbalist. Stai acasă. Eu înțeleg, în fotbal se întâmplă multe, dar am văzut că echipele mari câștigă când au nevoie”.