Gigi Becali nu îl vrea pe Edi Iordănescu la echipa națională! De ce se teme patronul FCSB. Exclusiv

Ladislau Boloni ezită să dea un răspuns în ceea ce privește preluarea echipei naționale, iar FANATIK a anunțat că Răzvan Burleanu ia în calcul tot mai serios să îl oferteze pe Edi Iordănescu pentru postul de selecționer.

Din informațiile FANATIK, fostul patron a lui Iordănescu, Gigi Becali, nu ar fi de acord cu o numire a lui Edi la cârma echipei naționale. Temerile lui Becali sunt legate de plecarea tehnicianului de la FCSB, una care nu s-a produs în termeni amiabili.

Pe data de 14 noiembrie 2021, , informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Deși rezultatele erau excelente și a suferit o singură înfrângere pe banca roș-albaștrilor, Iordănescu a plecat cu scandal de la echipă.

Gigi Becali și-a criticat în direct jucătorii la tv după o remiză cu FC Voluntari, moment în care Edi Iordănescu a trimis avocații să îl notifice pe patron că trebuie să poate activa clauza de reziliere unilaterală de 500.000 de euro:

“Cum adică? Tu intri cu stăpânul clubului în scandal, îl și ameninți și mai și zici că iei tu banii, 500.000, și-i donezi? Păi donezi tu banii mei, mă? Eu i-am scris că așa ceva n-am văzut.

Mă întreb eu acum, după ce ai scris și ai intrat în scandal cu patronul clubului, cum să te mai duci în curte la el? Eu am 64 de ani și nu-mi vine să cred. Eu aș vrea să ia banii pe două luni și să plece”, a răbufnit patronul roș-albaștrilor.

Câteva ore mai târziu, Edi Iordănescu a plecat de la FCSB, renunțând și la clauza de reziliere de 500.000 de euro, deși era îndreptățit să o activeze. Despărțirea nu a fost amiabilă, Edi fiind foarte deranjat de faptul că Becali a transmis că face “ceva” pe contractul său.

Din informațiile FANATIK, plecarea cu scandal a lui Edi Iordănescu de la FCSB îl duce pe Becali cu gândul că antrenorul va dori să se răzbune pe el, în cazul în care va fi numit selecționer. Patronul se teme că mai mulți jucători de la echipă vor fi sabotați la prima reprezentativă de Edi.

Iar pentru Gigi Becali una dintre “vitrinele” de expunere ale jucătorilor pe care vrea să îi vândă a rămas echipa națională. În ultimii ani, echipa nu s-a mai calificat în grupele cupelor europene și astfel a dispărut o bună modalitate de expunere a tinerilor jucători vandabili ai FCSB.

Dacă Edi Iordănescu vine la echipa națională, Gigi Becali se teme că jucătorii săi vor fi blocați, mai ales că antrenorul a plecat supărat de la FCSB. Imediat după ce s-a despărțit de roș-albaștrii, patronul a avut o declarație extrem de interesantă pentru FANATIK:

“Nu știu de ce s-a supărat așa, eu nu am vrut niciodată să îl dau afară. Dar mi-a zis cineva că vrea la națională pentru că acum se eliberează postul și vrea să profite”, .

Scenariul spus mai în glumă, mai în serios, de Gigi Becali, ar putea să devină realitate și Edi Iordănescu să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca echipei naționale. Însă, deocamdată totul depinde de stadiul negocierilor cu Ladislau Boloni.

„Nu l-am dat eu afară pe Edi, a plecat el. Dacă-l dădeam afara, trebuia să-i dau banii. Oricum, am încălcat vreo lege? Ce rezultate a avut Edi, unde sunt? Are 22 din 29 de puncte, nu îmi convine. A venit când eram la 7 puncte de CFR, acum sunt 8! Așa facem socoteala. Nu am încercat să-l conving să rămână”, Gigi Becali