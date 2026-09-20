Gigi Becali: „El este noul antrenor al FCSB!” Patronul a făcut marele anunț exclusiv pentru FANATIK

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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (68 de ani), a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK: noul antrenor al echipei va fi Laurențiu Reghecampf (51 de ani)! Omul de afaceri a explicat că a luat această decizie după ce a văzut devotamentul suporterilor chiar și după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-5.

Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al celor de la FCSB

Gigi Becali a pus capăt tuturor speculațiilor și a anunțat că noul antrenor al celor de la FCSB va fi . Acesta va veni să-l înlocuiască pe Marius Baciu (51 de ani), cel care nu a reușit să redreseze „corabia” în ultimele etape și a decis să facă un pas în spate,

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Chiar dacă a declarat că nu va mai ține cont de părerea suporterilor, care insistau pentru aducerea unui tehnician cu un trecut roș-albastru, Gigi Becali și-a călcat pe orgoliu și a decis să asculte vocea tribunei. Așadar, Laurențiu Reghecampf va reveni la FCSB pentru al treilea mandat.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova.

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Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

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Laurențiu Reghecampf a luat două titluri cu FCSB, pe care a dus-o în UCL

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria recentă a FCSB-ului. Cu Reghe la timonă, roș-albaștrii au cucerit două titluri de campioană, în sezoanele 2012-2013 și 2013-2014. În plus, tehnicianul în vârstă de 51 de ani a mai adus în curtea FCSB-ului și o Supercupă a României, în 2013, și un trofeu Cupa Ligii, în 2016.

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Laurențiu Reghecampf este ultimul antrenor care a calificat o echipă românească în grupele UEFA Champions League. S-a întâmplat în anul 2013, când FCSB a ajuns în cea mai puternică competiție intercluburi. Înainte să revină la FCSB, Reghe a mai avut un mandat pe banca roș-albaștrilor, în perioada 2015-2017. Decizia lui Gigi Becali de a-l numi pe Reghecampf în funcția de antrenor principal a venit la o zi distanță după ce antrenorul a împlinit vârsta de 51 de ani.