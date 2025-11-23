Gigi Becali, entuziasmat de biserica pe care o construiește în Pipera: „Nu puteau să facă ei la Catedrală ce fac eu! Pun mult aur, va străluci toată”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit în emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre biserica impresionantă pe care o ridică în Pipera, un proiect de suflet în care a investit deja peste 10 milioane de euro. Afaceristul este convins că lăcașul va fi unic prin frumusețea sa, mai ales în interior, unde picturile vor avea un fond realizat integral din aur.

Gigi Becali, noi detalii despre biserica pe care o construiește în Pipera: „Pun mult aur, va străluci toată!”

Latifundiarul din Pipera este convins că biserica pe care o ridică din sume proprii va fi cea mai frumoasă din lume. El spune că nu mărimea o va face specială, ci interiorul, unde fondul fiecărei picturi va fi realizat exclusiv din aur: „Va străluci toată!”, a spus entuziasmat Becali.

Afaceristul a investit sume uriașe în lăcașul de cult, numai sistemul de sonorizare costând în jur de 800.000 de euro. Potrivit miliardarului, deși , nici măcar aceasta nu se va compara cu biserica pe care o construiește el atunci când vine vorba de pictură.

„Catedrala este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii, adică…nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de 10 ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior.

Nu puteau să facă ei la catedrală ce fac eu, pentru că mai costa încă o dată cât costă ea. Eu îmi permit, eu pun mult aur, fac fond de aur, fac sfinții, iar culoarea aia din spatele sfinților, fondul, va fi de aur. Va străluci toată. Dacă numai sonorizarea costă 800.000 de euro…ca să fie sunet, când zic ei Evanghelia se va zgudui tot, orice inimă și ureche care va asculta”, a declarat patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB a investit peste 10 milioane de euro în biserica pe care o construiește în Pipera: „Nu contează cât costă”

este un proiect de suflet pentru patronul FCSB, care a promis să o construiască în 2008, după ce echipa sa s-a calificat în grupele Ligii Campionilor. Lucrările se apropie de final, iar Gigi Becali spune că biserica va fi o adevărată capodoperă. În 2023, tot în cadrul emisiunii marca FANATIK, omul de afaceri anunța că în jur de 1000 de oameni vor putea intra în lăcașul de cult.

„Turlele sunt aurite, dar mai sunt încă patru turle mai mari decât cele care sunt acum. O să fie o operă de artă! Încă nu e nimic, ce vezi tu e abia la 20-30% gata. O să fie cea mai frumoasă catedrală din lume. Luăm în ansamblu totul, adică pardoseală, așezare, ce pun afară, adică toate pe care le am eu în cap, cum o plachez, eu așa zic că o să fie cea mai frumoasă. Până acum am băgat 10 milioane de euro! Nu contează cât va costa, o fac din suflet. Nu mai puțin de 1000 de oameni pot să intre în ea. Intră în ea să vezi, e mare de tot”, spunea Gigi Becali în 2023.

