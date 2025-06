Gigi Becali era gata să spargă banca pentru transferul lui Ianis Hagi la FCSB: „Titular meci de meci! Dădeam și 3 milioane de euro!”

Ianis Hagi a rămas liber de contract. , iar mijlocaşul aşteaptă ofertele din străinătate, în acest moment fiind exclusă o revenire în prima ligă.

Gigi Becali era gata să spargă banca pentru transferul lui Ianis Hagi la FCSB

Gigi Becali a insistat în trecut pentru transferul lui Ianis Hagi. Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că mijlocaşul nu se va întoarce în SuperLiga în această vară, spunând că a forţat transferul său înainte de a pleca în străinătate la Genk, în 2019:

„Ce rost are să vorbim? Normal, Ianis e un jucător valoros care va avea o echipă din străinătate. . Eu dacă aş fi în locul lui Şucu l-aş lua pe Ianis Hagi. Sub 1 milion de euro pe an nu merge.

Credeţi că merge sub 1 milion de euro salariu? O să aibă oferte din afară. Este peste nivelul României, are dreptate Gică. E fotbalist, cum să nu îl iei? Dacă Ianis venea în România, de atâtea ori i-am spus lui Gică:

„Îi dădeam lui 3 milioane de euro. Doar Gică îl putea schimba”

«Tu îl bagi, tu îl schimbi!». I-am spus lui Gică Hagi asta când voiam să îl iau eu pe Ianis. Adică el e titular meci de meci şi eu n-am voie să schimb. Şi dau şi 3 milioane de euro pe el.

Îi dădeam lui 3 milioane de euro. Doar Gică îl putea schimba. Dacă nu, juca tot meciul. Titular meci de meci şi dădeam şi banii ăştia. Când a plecat el atunci”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ianis Hagi a fost transferat de Rangers în 2020 pentru 3,5 milioane de euro de la Genk. La finalul sezonului actual a rămas liber de contract şi aşteaptă o ofertă din străinătate.

