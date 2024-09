Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Daniel Bîrligea. Latifundiarul din Pipera recunoaște că ar fi fost dispus să ofere o sumă mult mai mare în schimbul jucătorului.

Gigi Becali era hotărât să plătească o avere pentru Daniel Bîrligea: „Îl voiam neapărat pe el! Dădeam pe loc!”

. Campioana României în schimbul serviciilor fostului jucător de la CFR Cluj.

Patronul echipei, Gigi Becali, a mărturisit că se aștepta ca formația din Gruia să ceară o sumă mult mai mare pentru fotbalist și totodată recunoaște că ar fi fost dispus să achite până la trei milioane de euro.

„Îi mulțumesc lui Varga că el este bărbat, că el ce spune aia face. Îl voiam pe el neapărat, nu l-am luat de ambiție. Mi-a venit să spun la Fanatik că dau 3 milioane pe el. Noroc că mi-am mușcat limba, că eu credeam că vor 6 milioane pe cel mai bun jucător al lor.

Dacă cerea 3 milioane de euro, dădeam pe loc. Eu eram pregătit pentru orice scenariu, de asta nici nu am dormit. Noi am semnat deja, cum să-i iei tu lui Becali jucători când noi am semnat? Dădeam și 4 milioane de euro, era rușinos.

Mi-a dat curaj când am vorbit cu el, mi-a zis că el hotărește. După m-am speriat când nu mai răspundea”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.

Gigi Becali, „război” cu Dan Șucu pentru transferul lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali a transmis în direct la FANATIK SUPERLIGA că transferul lui Daniel Bîrligea l-a ajuns mai mult din cauza lui Dan Șucu. Rapid București ar fi intrat pe fir în momentul în care latifundiarul din Pipera a manisfestat interes asupra atacantului central.

„A semnat deja. M-a costat mai mulți bani, dar asta este. M-a costat mult. Nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Era și o chestiune de onoare, am declarat și eu și Varga că deja era jucătorul nostru, trebuia să fac orice, s-a lucrat până la 3 noaptea. Pe la 2 m-am culcat și după l-am lăsat pe Meme să colaboreze cu italienii.

Eu am fost dimineață la biserică și când am ieșit, mi-a dat Meme mesaj cu Hai să îți spun ceva. Am o stare foaarte bună. Mi-a zis inversul lui Șucu, care mi-a spus că are o stare o proastă dacă îl iau pe Bîrligea. Păi ce să facem, nu mai semnăm cu jucătorii? Deja a semnat. Păi dacă a semnat, atunci îl primesc la mine la palat.”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Bîrligea, prezentat de Gigi Becali la FCSB