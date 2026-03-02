Sport

Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit jocul de cărți la care patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu are egal în România.
Adrian Baciu
02.03.2026 | 14:15
Gigi Becali este cel mai bun din Romania Nu are egal Anuntul neasteptat facut despre milionarul de la FCSB
Care este jocul de cărți la care se pricepe de minune Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali nu se pricepe doar la fotbal și afaceri. Dumitru Dragomir a dezvăluit, la FANATIK, faptul că patronul celor de la FCSB excelează și la un joc de cărți extrem de popular în România.

Jocul de cărți la care Gigi Becali excelează: “Este cel mai bun din țară! Nu are egal”

Dumitru Dragomir a vorbit, la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, despre prietenia pe care a avut-o cu Gigi Becali de-a lungul timpului. La un moment dat, poveștile lui Mitică au ajuns la vremurile în care acesta și actualul patron al campioanei jucau fel și fel de jocuri de noroc.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (1996 – 2013) a dezvăluit faptul că a avut mai multe seri de poker cu Gigi Becali. Există însă un anumit joc de cărți la care omul de afaceri se pricepe de minune. E vorba de clasicul tabinet. Mitică spune că patronul campioanei din SuperLiga ”nu are egal în țară”.

Eram prieten cu el, jucam seara poker cu el, iar ziua voia să mă schimbe (n.r. de la șefia LPF). El și Copos. (n.r. juca bine poker Gigi Becali?) De senzație. Dar la tabinet e cel mai bun din țară. Este fără egal. Îi auzeam pe unii că îl fac în toate felurile. Să îl faci prost pe Gigi înseamnă că tu ești prost”, a spus Mitică.

Gigi Becali, priceput și la ruletă. Cum a câștigat 2 milioane de euro în urmă cu aproape două decenii

Gigi Becali a fost, de-a lungul vieții sale, și un extrem de priceput jucător la cazinou. Tot la FANATIK, acesta a povestit un episod care s-a întâmplat în urmă cu 17 ani, în 2009. În urmă cu o lună, Gigi Becali a dezvăluit faptul că, din 80.000 de dolari, a făcut 2 milioane. Totul s-a întâmplat în seara în care clubul său îl vindea pe Dorin Goian în Serie A la Palermo, pentru o sumă similară de bani.

”Am fost în iad (n.r. când am jucat jocuri de noroc) și nu m-a lăsat Domnul. Și acolo îmi ținea partea. Domnul se băga în iad și mă proteja. Uite, vei câștiga și de aici. Să povestească Mitică. Din 80.000 de euro am făcut 2 milioane”, a spus Becali, în ianuarie.

La acea vreme, Gigi Becali jucase alături de vărul său, Giovanni Becali. A ajuns să piardă nu mai puțin de două milioane de euro. Apoi, impresarul a plecat în Italia pentru a rezolva transferul lui Goian. La întoarcere, finanțatorul grupării roș-albastre era tot în cazinou, dar își recuperase banii, după ce se împrumutase de la mai mulți cămătari (detalii AICI).

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
