Gigi Becali este dispus să plătească 20.000.000 de euro pentru transferul anului! Spaniolii au reacționat imediat

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Gigi Becali s-a arătat intrigat de decizia lui Gică Hagi de a-l lăsa în afara lotului pe Andrei Rațiu la înfrângerea cu Bosnia Herțegovina și nu a ascuns faptul că i-ar plăcea să-l transfere pe fundașul dreapta. Presa spaniolă a reacționat imediat și a venit cu amănunte.

Interesul lui Gigi Becali pentru Andrei Rațiu a stârnit vâlvă în Spania

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că pe Rațiu. ”Fără ăla din dreapta, Rațiu… Dacă aș avea bani, să fac o echipă, dau 20 de milioane de euro și îl iau”, a declarat Becali.

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Jurnaliștii din Spania nu au ratat comentariul făcut de patronul ”roș-albaștrilor, însă i-au transmis că nici măcar 20 de milioane de euro nu i-ar ajunge pentru a-l lua pe internaționalul român de la Rayo Vallecano.

”Andrei Rațiu revine în centrul zvonurilor, după ce a stârnit interesul mai multor cluburi europene. Fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano are parte de o perioadă care i-a determinat pe mai mulți oameni din fotbal să-i urmărească îndeaproape situația, iar acum a apărut un club interesat, dispus să pună o sumă importantă pe masă.

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Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a fost impresionat de prestațiile lui Rațiu și a declarat că este dispus să plătească 20 de milioane de euro pentru a încerca să-l transfere. Totuși, finanțatorul a precizat că această sumă ar putea fi oferită doar în condițiile în care dispune de fondurile necesare pentru a realiza o operațiune de o asemenea amploare.

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Chiar și suma de 20 de milioane de euro menționată ar fi sub evaluarea lui Rayo. Interesul patronului FCSB este explicat de impresia pe care i-a lăsat-o evoluția fotbalistului, însă orice operațiune ar trebui mai întâi să treacă printr-un acord cu Rayo”, a scris .

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De ce a picat transferul lui Rațiu la Fulham

Andrei Rațiu a fost foarte . Fulham s-a arătat dispusă să achite clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, însă a dorit să dea acești bani în mai multe tranșe.

Rayo Vallecano nu a acceptat varianta propusă de gruparea londoneză și în cele din urmă mutarea a picat. Impresarul Ioan Becali a mărturisit la emisiunea ”Giovanni Show” că nu a înțeles decizia spaniolilor.

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”Treaba cu Rațiu la Fulham nu am înțeles-o. Un președinte, care are și clauza plătită de 25 de milioane de euro, nu a acceptat-o. O clauză se poate trata, dar președintele ăsta e, probabil, într-un colaps financiar, avea nevoie de bani acum, s-a încăpățânat și nu știu dacă mai poate face rost de banii ăștia.

Poate doar dacă Fulham poate face un nou sezon bun, să le pună probleme echipelor mari, să-l țină minte pe Rațiu și să și ia un fundaș care nu funcționează. Ideea e că Rațiu trebuie să dea randament în continuare.

Când ajungi la chestiile astea, că ai 25 de milioane, 10 acum, 10 data viitoare și după încă cinci, cum să refuzi? Dar dacă președintele ăsta avea nevoie urgentă acum, nu avem ce face”, a spus Giovanni Becali.