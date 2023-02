Gigi Becali este sigur că FCSB va juca cât de curând în Ghencea: ”Gata, am câștigat!”

Vicecampioana României a fost de Clubul Sportiv al Armatei Steaua în momentul în care a solicitat să-și joace meciurile de acasă în Ghencea.

Gigi Becali, convins că FCSB va primi dreptul să joace în Ghencea

Deși situația este în continuare departe de a fi rezolvată, Gigi Becali consideră că FCSB va primi dreptul de a juca în Ghencea. Finanțatorul ”roș-albaștrilor” mai așteaptă un singur pas din partea politicienilor pentru a putea să se reîntoarcă pe stadionul Steaua.

”S-a dat o lege, acum vor să dea o hotărâre de Guvern și să facă modalitățile și procedurile de închiriere. Văd că voi vă pricepeți. Dacă legea a zis și dacă judecătorul a zis, voi sunteți împotriva lui Becali.

Păi din moment ce judecătorul spune?… Eu am câștigat procesele cu Talpan. Ca Rapidul. Acolo scrie clar. Cel ce este continuatorul, are marca notorie și deține sigla. Eu am o altă decizie judecătorească definitivă, care spune că eu sunt continuatoarea.

Păi dacă sunt continuatoarea, înseamnă că ține și marca notorie, și sigla. Gata, punct! Ce mai vrei? Gata, am câștigat!”, a declarat Becali, despre procesele cu CSA Steaua și dreptul de a juca în Ghencea.

Acum 8 ani a jucat FCSB ultima dată în Ghencea

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a depus un prin care să fie facilitat accesul tuturor celor care doresc la bazele sportive ale statului.

Politicianul consideră că noua lege, , va pune capăt uneia dintre cele mai mari rivalități din fotbalul românesc și crede că așa cum mari rivale din Italia au putut evolua pe același stadion, așa se va întâmpla și cu FCSB și CSA Steaua, acestea urmând să poată folosi arena din Ghencea.

În ciuda acestei decizii, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, este , explicând motivele pentru care crede că echipa sa nu va juca atât de curând pe stadionul făcut din bani publici.

Ultimul meci disputat de FCSB pe stadionul din Ghencea a fost pe 22 martie 2015, o victorie cu 4-1 în faţa Viitorului. De atunci, arena a fost reconstruită şi toate solicitările echipei lui Gigi Becali au fost respinse.

