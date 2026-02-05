Gigi Becali, euforic după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Au dat război, toată echipa! Am distrus adversarul, l-am năucit” Ce spune de play-off

ADVERTISEMENT

FCSB respiră şi mai câştigă trei puncte în lupta pentru play-off. , graţie golurilor marcate de Thiam şi Darius Olaru. Pentru oaspeţi a marcat Kovtalyuk.

Gigi Becali, dezlănţuit după FCSB – FC Botoşani: „Trebuia să se încheie 7-1”

Gigi Becali a fost euforic după a doua victorie din campionat a echipei sale. Patronul roş-albaştrilor a declarat că echipa lui a luptat, a dominat autoritar confruntarea şi meciul ar fi trebuit să se încheie cu 7-1:

„Eu mă bucur de jocul echipei, asta înseamnă să fii fotbalist, să dai război, și au dat război, toată echipa. Am jucat cu o echipă care până acum era pe primele locuri și nu i-am dat nicio șansă.

Trebuia să fie vreo 7-1, deci mă bucură faptul că am văzut o echipă puternică, care are reacție când primește gol. În primele 10 minute nu mi-a plăcut, dar după aia am luat controlul și am distrus adversarul, l-am năucit, eu așa am văzut”, a spus Becali la Primasport.

Gigi Becali a făcut calculele la play-off: „Numai emoţii de ghinion, atât”

Patronul roş-albaştrilor a făcut şi , spunând că FCSB este avantajată de faptul că există multe meciuri directe între contracandidatele la titlu, iar singurele emoţii sunt ca echipa să nu aibă vreun ghinion:

Așa jucam noi, dintr-una. E o echipă bunicică, dar noi cu jocul ăsta rapid, nu poate nimeni să ne stea în cale. Păi da, să îți spun un lucru, suntem la mâna noastră, ele joacă între ele, dacă e egal e bine pentru noi, dacă una câștigă tot e bine pentru noi, pică cealaltă.

Și atunci nu mai am emoții de play-off. Nu că deloc, am, dar numai emoții de ghinion, atât, altfel nu am nicio emoție”, a declarat Gigi Becali la Primasport.