Gigi Becali, euforic după mult timp! Jucătorii remarcaţi după FCSB – Petrolul 3-1: „Începe să fie copia celui care a fost cel mai bun al nostru”

Gigi Becali şi-a lăudat jucătorii după victoria FCSB-ului cu Petrolul, scor 3-1. Cel care îi erau până acum "clienţi" au fost acum remarcaţi de patronul roş-albaştrilor. Printre ei şi Tavi Popescu, cel care a marcat primul gol din acest sezon.
Marian Popovici
24.04.2026 | 22:48
FCSB a câştigat primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, scor 3-1 cu Petrolul Ploieşti. Roş-albaştrii nu au avut emoţii în faţa „lupilor”, după o evoluţie solidă. Au marcat Tănase, Octavian Popescu, în premieră în acest sezon, respectiv Darius Olaru. Oaspeţii au redus din handicap în final de meci prin Aymbetov.

Gigi Becali şi-a lăudat jucătorii după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun ca înainte de accidentare!”

La final, Gigi Becali a fost euforic. Patronul celor de la FCSB a remarcat evoluţia mai multor jucători, spunând că Dawa este mai bun decât cel dinainte de accidentare, iar Joao Paulo va juca de acum înainte mijlocaş central, Becali spunând că devine fotbalistul căruia nu îi e frică de minge:

„Normal că mă așteptam la victorie. Dacă ești FCSB, așa trebuie să fie, nu? Scot în evidență, asta am și spus, i-am zis lui MM că știu ce s-a întâmplat, am jucat prea multe meciuri, echipa a fost obosită. Ca atare, acum ne-am distrat cu Petrolul. N-am putut să alergăm până acum, calitate a fost.

Încă ceva, ce cred eu, Dawa despre care spuneau că nu o să mai poată, e mai bun decât a fost. Popescu e mai bun decât până acum. Foarte important, Tănase la mijlocul terenului. Şi cel mai şi cel mai important, Joao Paulo, care face o fentă, căruia nu îi e frică de minge, de joc. Asta am descoperit la meciul ăsta. E fotbalist, mijlocaş central”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Octavian Popescu, lăudat de Gigi Becali: „Începe să fie copia celui care a fost cel mai bun al nostru”

Octavian Popescu a rupt blestemul şi a marcat primul gol din actuala stagiune. Prestaţia bună a fotbalistului nu a trecut neobservată de patronul FCSB-ului, care a spus că Tavi Popescu începe să semene cu fotbalistul care făcea diferenţa pentru campioana României în urmă cu câţiva ani:

„I-am spus lui Rădoi că nu era fundaş. Petrolul este o echipă care joacă fotbal. Nu îi mai lăsăm să joace. Noi tot play-out-ul, nu i-am lăsat să joace fotbal. Pressing agresiv, sufocant. Ăsta e jocul nostru, de aia zic că nu puteam să alergăm. Dacă îl aveam şi pe Bîrligea, îţi dai seama? Fără atacant. Doar în ultimul (n.r. baraj) va putea juca Bîrligea. E posibil ca George Popescu… începe să fie copia lui George Popescu, cel care era cel mai bun al nostru”, a spus Gigi Becali.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
