Gigi Becali, euforic după Oțelul – FCSB 1-4: ”Nu ne poate bate nimeni!”. Cum l-a revitalizat pe Bîrligea: ”Să-i spune părintele, nevasta că nu e în regulă”

Daniel Bîrligea a marcat două goluri în partida Oțelul - FCSB 1-4 și a fost lăudat de Gigi Becali. Ce a spus patronul despre atacantul pe care l-a ținut rezervă în etapa precedentă.
Traian Terzian
08.02.2026 | 22:41
Gigi Becali euforic dupa Otelul FCSB 14 Nu ne poate bate nimeni Cum la revitalizat pe Birligea Sai spune parintele nevasta ca nu e in regula
Gigi Becali, încântat de jocul lui Daniel Bîrligea în Oțelul - FCSB 1-4 Bîrligea. Sursă foto: colaj Fanatik
Gigi Becali s-a arătat extrem de bucuros după victoria din întâlnirea Oțelul – FCSB 1-4 și este convinsă că echipa sa nu poate fi învinsă dacă joacă de această manieră. El l-a desemnat pe Daniel Bîrligea jucătorul meciului.

Gigi Becali, reacție savuroasă după ”dubla” lui Bîrligea din Oțelul – FCSB 1-4

Imediat după încheierea jocului de la Galați, din etapa a 26-a din SuperLiga, Gigi Becali este convins de faptul că lui Daniel Bîrligea i-a prins foarte bine muștruluiala primită și a explicat de ce nu a avut emoții nici măcar când Oțelul a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

”Trebuia început așa campionatul. Dacă jucăm așa, nu ne poate bate nimeni. Cu Bîrligea, cu Olaru, cu Tănase, în forma asta. Asta a fost intenția mea, am spus domne să joace Bîrligea ca la echipa națională. Să joace ca în cupele europene. I-a prins bine cearta.

Așa este natura umană, trebuie să-i mai arăți din când în când să mai aibă puțină teamă. Să-i spună cineva că nu e în regulă, părintele, nevasta. Vede la televizor cum stă pe bară și atunci familia îl ceartă.

Nu, nu am avut emoții la 1-0, am văzut echipa, a fost o greșeală, a alunecat Duarte, asta s-a întâmplat. Aveam emoții dacă era minutul 60. Am zis că până la pauză să egalăm și după să batem, dar a fost mai bine. Bîrligea (n.r. – omul meciului). Când dai două goluri, dai semnalul”, a declarat Becali, la Prima Sport.

A pus tunurile per un jucător: ”Am emoții să nu facă vreo prostie”

Patronul campioanei României a fost încântat și de evoluția lui Florin Tănase, s-a arătat mulțumit de prestația avută de cei doi fruntași centrali, însă, în continuare, îl critică pe Baba Alhassan.

”Tănase a dat 3 pase de gol și un gol. Bîrligea a dat 2 goluri și a scos un roșu, a câștigat meciul fără emoții. Părerea mea e că Tănase trebuie să fie număr 10, dar să aibă doi mijlocași în spate, nu ca Baba.

Când e mingea la el am emoții să nu facă vreo prostie. Stai să-l vedem pe Joao Paulo. Am văzut că toți l-au lăudat. Baba, așa cum e el, face tâmpenii, că nu poți să-l lași închizător, trebuie să fie un Lixandru, cineva, acolo, lângă.

Duarte pot să zic că mi-a plăcut, Dawa vine după accidentare, își folosește mai mult forța, nu are încă deprinderea cu mingea, dar faptul că nu am luat decât un gol pot să spun că sunt mulțumit”, a spus Gigi Becali.

Ce transferuri pregătește Gigi Becali la FCSB

După victoria cu Oțelul Galați, ”roș-albaștrii” au venit la doar 2 puncte de ultimul loc de play-off. Însă, Gigi Becali este cu gândul la titlu și pentru a reuși îndeplinirea obiectivului a anunțat încă două transferuri până la finalul perioadei de mercato, la miezul nopți de luni, 9 februarie.

”Mâine o să luăm un atacant, i-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie”, a afirmat patronul campioanei României.

1.72 este cota oferită de BETANO pentru "total goluri: sub 2.5" la meciul Universitatea Craiova - FCSB
