Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm Europa League!”. Ce a simţit la 0-2 pentru kosovari. Exclusiv

Gigi Becali şi-a schimbat discursul după FCSB - Drita 3-2. Patronul roş-albaştrilor a stabilit un obiectiv extrem în acest sezon european: câştigarea Europa League.
Marian Popovici
08.08.2025 | 12:37
Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB - Drita 3-2: "Vreau să câştigăm Europa League!". Sursa: sportpictures.eu

FCSB a câştigat cu 3-2 confruntarea cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League. Roş-albaştri au avut o revenire de senzaţie de la 0-2 la 3-2, Daniel Bîrligea reuşind o „dublă”. Pentru gazde a marcat şi Graovac.

Gigi Becali a intrat euforic la FANATIK SUPERLIGA după victoria cu Drita şi a stabilit un obiectiv uriaş pentru FCSB: câştigarea Europa League. Patronul l-a lăudat pe Tavi Popescu şi l-a criticat pe Chiricheş:

La 0-2 nu ştiu ce s-a întâmplat. N-am avut nicio emoţie. Pac au dat 0-1, pac au dat 0-2, nu eram supărat. Am zis că dăm un gol şi îi scoatem acolo. Ăia de la Shkendija au fost mai slabi. 

Acolo au intrat dracii. Dar acum că I-a lăsat Dumnezeu pe draci, o să ne dea bucurie mai mare. Să câştigăm Europa League. Voi nu mă cunoaşteţi? Primul meu gând este câştigarea Europa League. 

Dacă oaia este mare, face mielul mai mare, dă lapte mai mult. Maşină mare, accident mic. Eu gândesc mare. 1% ăla se poate întâmpla. Şi-a revenit George Popescu, va fi mare fotbalist.

„Pe noi ne frâna Chiricheş. Are vârsta, nu aleargă”

Şi-a revenit Politic, Bîrligea. Vine Tănase, Olaru. Bă, asta e echipă. Asta era bucuria mea: Tănase şi George Popescu. Pe noi ne frâna Chiricheş. Are vârsta, nu aleargă. Când nu alergi, nu iei cele mai bune soluţii. 

Din cauză că nu avea putere de alergare, lua mingea, o gâdila. A fost prea lent şi îl bloca şi pe Şut. Eu cred că pregătirea care a obosit echipa l-a obosit mai rău şi pe el. 

La 0-2 mă gândeam că dăm măcar un gol. Ce logică e asta să dea gol doar ăia după ce sunt dominaţi, paradiţi? Târnovanu a simţit că a fost în afara porţii”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

