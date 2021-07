Gigi Becali, euforic după victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova: „Echipa asta nu mai poate fi învinsă!”

FCSB a prestat un meci de mare calitate. Ba chiar se poate spune că jucătorii lui Dinu Todoran au căzut victime propriului ritm de joc, pe care nu-l vedem în fiecare joc din Liga 1.

La finalul jocului, Gigi Becali a decretat hegemonia FCS în campionatul intern: ”Nimeni nu ne poate învinge”, a decretat finanțatorul roș-albaștrilor.

Gigi Becali: ”Când avem minea suntem ucigători”

Finanțatorul roș-albaștrilor este convins că investițiile pe care le-a făcut în ultimii ani încep să dea roade. Jocul echipei sale a fost în cele mai multe momente ale meciului cu Universitatea Craiova încântător.

”De multă vreme nu am mai văzut un meci așa de bun. Eu v-am spus, că mă dau mare acum, am fost mulțumit și de meciul cu Botoșani. Eu am văzut că avem viteză de joc.

Eu zic că echipa asta nu mai poate fi învinsă, e foarte puternică. Nu dăm nicio șansă adversarilor, când e mingea la noi suntem ucigători. Cu CFR se va întâmpla și mai grav, o să vedeți”, a spus Gigi Becali, în direct la

Patronul roș-albaștrilor a mai spus că a vrut să-l motiveze pe Moruțan, după ce la finalul jocului cu FC Botoșani declarase că nu valorează nici măcar 200.000 de euro.

”N-a fost Moruțan în formă la meciul cu Botoșani, dar ca să vă spun, s-a mutat iar la Domnești, nu mai stă în Pipera. El are mai mare valoare când stă la Domnești. Eu am vrut doar să-l atenționez, nu voiam să-l critic. O să joace, o să vedeți”, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB

Omul cu bani de la FCSB a anunțat noi transferuri la echipă. Finanțatorul roș-albaștrilor a confirmat .

”L-am adus pe Vinicius. Până nu găsesc un fundaș central care să dea cu capul, tot o să aduc apărători. 180.000 de euro am riscat, vine liber de contract. Probabil că vor juca în axul central Vinicius cu Crețu, dar trebuie să-i tot schimbăm.

L-am adus pe Vinicius că nu dau fundașii mei cu capul și atunci am cerut un fundaș care să dea cu capul. În apărare o să schimbăm pentru că jucăm din trei în trei zile.

Fundașii laterali vor fi schimbați în meciul de joi, dar Vinicius încă nu joacă, nu cu Karagandy”, a explicat Gigi Becali. Valentin Crețu și Risto Radunovic vor fi fundași laterali în returul cu Șahtior, din Conference League.

Becali a mai spus că FCSB va continua să achiziționeze jucători, iar următorul transfer vizat este un atacant, român, care evoluează în Liga 1.

Gigi Becali a dezvăluit de ce ia hotărârile de unul singur în privința transferurilor. Greșeala care l-a costat patru titluri

Omul de afaceri a dezvăluit o întâmplare care l-a determinat să meargă pe propriul instinct atunci când vine vorba de aducerea de noi jucători. Așa l-a transferat pe Andrei Cordea de la Academica Clinceni.

”Am făcut o greșeală, odată, care m-a costat patru campionate. Când a venit Deac în România. A venit din Germania și mi-a spus impresarul că vrea 5.000 de euro pe lună și am întrebat pe cineva cum e. Mi-a spus că e terminat și nu l-am luat. Am greșit. Deac le-a făcut toate campionatele la CFR.

Cu Nistor la fel, cerea 8.000 de euro pe lună. Nu l-am luat. De atunci am zis că nu mă mai iau după alții, mă consult, întreb, dar atât, în rest fac numai ce vreau eu, aduc jucătorii pe care îi vreau eu.

L-am vrut pe Cordea. Nimeni nu m-a încurajat cu Cordea, dar mie în toate meciurile îmi plăcea de el pentru că avea viteză, e robust. Am intrat la Clinceni (finanțator/sponsor – n.r.) și pentru că nu mi-au dat toți banii i-am luat pe Șut și pe Cordea.

Îmi datorau 400.000, dar eu pe Șut și Cordea o să iau 30 de milioane. Eu am vândut pe timp de pandemie. Dacă Andrei Cordea joacă așa două meciuri în grupele Ligii Campionilor primesc 40 de milioane pe el”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Darius Olaru trebuia să ajungă la Galatasaray, nu Cicâldău”

Gigi Becali a mai spus că Galatasaray îl voia pe Darius Olaru, nu pe Alex Cicâldău, de la Universitatea Craiova, dar șefii grupării Cim-Bom s-au reorientat după ce afaceristul a refuzat o ofertă de 8 milioane de euro.

”Olaru trebuie să meargă la Galata, nu Cicâldău, dar am zis că nu-l dau sub 10 milioane Nu am discutat cu nimeni, eu personal, dar m-a întrebat cineva dacă îl las pe 8 milioane și nu am vrut”, a spus Becali.

Acesta a reiterat intenția de a-l lăsa pe Florin Tănase să semneze cu o echipă din străinătate, dar fără să pronunțe suma pentru care ar fi dispus să despartă de căpitanul său.

”Pe Tănase îl dau, îl las să plece. Atât timp cât joacă la FCSB, nu are de ce să fie supărat, Tănase e cel mai important jucător, dar nu se vede asta”, a mai spus Becali.

Încântat de Dumiter, credit pentru Ondrasek, Cristea e ”suspendat”

În finalul intervenției, Gigi Becali a adăugat că Andrei Dumiter, atacantul transferat recent de la Sepsi, i-a plăcut în meciul cu Universitatea Craiova. Despre Ondrasek nu crede că va da vreun gol, iar Iulian Cristea trebuie să înțeleagă că a greșit și e ”suspendat”

”Pe Dumiter l-am schimbat că nu avea rost, la 3-0, am zis să fie Oaidă la mijloc ca să nu luăm gol, dar mi-a plăcut Dumiter, mi-a plăcut și de Odraszek. Dacă nu aveam încredere în el nu-l băgam azi. Am zis să odihnim și ceilalți jucători. El nu cred că o să dea goluri, dar joacă bine fără minge.

Cristea a făcut o greșeală mare. Jucătorii trebuie să știe că te costă când greșești. La mine trebuie să știi că plătești când greșești. Va juca, dar mai stă vreo două meciuri. Poate un meci, să vedem”, a punctat Becali.