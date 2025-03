Gigi Becali, exercițiu de imaginație înainte de FCSB – Rapid. Ce le spune Șumudică în vestiar propriilor jucători: „Dacia merge 160 km/h. Mercedesul 220”

FCSB şi-a încheiat parcursul în Europa League . Roş-albaştrii au fost cu gândul la primul derby din play-off, programat duminică împotriva Rapidului.

Gigi Becali, exercițiu de imaginație înainte de FCSB – Rapid: “El are un talent mobilizator”

Gigi Becali , spunând că echipa nu ar fi prins play-off-ul fără el. Patronul FCSB şi-a imaginat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum îşi va motiva Şumi elevii în vestiar pentru derby:

“Şumudică o să le spună în vestiar că FCSB are prima şansă sau dacă ne ascultă acum o să schimbe, că ştie că îi dau sfaturi bune lui. Dacă nu vorbeam eu cu tine, asta spunea: prima şansă are FCSB.

El are talent de mobilizator, montează echipa ştii cum. Hă, hă… Ăia vor fi vijelii. Vor alerga. Dar ştii care e treaba? Şumudică este specialist, dar ce să facă? Echipa lui poate primul sfert de oră:

«Băi, facem, dregem, alergăm!», ţipă, urlă acolo în vestiar, ce face el. Dar ceea ce vrea el, trebuie să poată şi caii. Ceea ce vrea el, echipa lui poate un sfert de oră.

“Dacă mergi cu Dacia la 160 timp de două ore se arde motorul”

Mercedesul merge 220 de km/h, Dacia prinde 160 de km/h. Dar dacă mergi cu Dacia la 160 timp de două ore se arde motorul. Nu mai poate ea.

Aşa este. Ca să meargă optim Dacia, merge cu 130 de km/h. Hai că iar încep să mă laud şi nu vreau. La tren bagi cărbuni şi merge la viteză maximă încontinuu.

Trebuie să îl adormim puţin pe Şumudică. Să vă spun adevărul. Echipa aia, dacă nu era Şumudică, nu juca aşa. Nici în play-off nu era. 100% aşa era. Nu era Şumudică, nu prindea play-off-ul.

“Meritul de play-off este al lui Şumudică”

Are el talentul că am făcut, că am dres. Dar a făcut şi a dres. Ce, juca aşa Rapidul fără Şumudică? Eu aşa zic, meritul de play-off este al lui Şumudică. Nu juca aşa echipa. Eu văd la jocul echipei.

Şi văd un Rapid care joacă fotbal de mare calitate primele 15-20 de minute. Ei joacă fotbalul ăla de la Şumudică. Numai că ce? Să poţi mai mult de 20 de minute”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.