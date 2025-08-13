Gigi Becali explică de ce doar FCSB și CFR Cluj se pot bate pentru a intra în Champions League

. Gigi Becali a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre lupta pentru calificarea în următorul sezon al celei mai importante competiții inter-cluburi.

Gigi Becali a explicat de ce doar FCSB și CFR Cluj ar avea șanse la calificarea în grupele UEFA Champions League

Pornind de la , după ce forul condus de Gino Iorgulescu a modificat regulamentul pentru ca FCSB să îl poată folosi pe Malcom Edjouma în SuperLiga, Gigi Becali a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre „războiul” pentru titlul de campioană.

„E un război care a început pentru sezonul viitor, pentru Champions League, miza e de zeci de milioane de euro. Dumneavoastră, în acest an, ați avut un culoar fantastic. 35 de milioane ați fi luat, doar pentru că intrați în grupă”, a afirmat Horia Ivanovici.

Gigi Becali a explicat mai apoi că o calificare în UEFA Champions League reprezintă un obiectiv real doar pentru FCSB sau CFR Cluj, echipe care au un coeficient mult mai mare decât celelalte candidate la titlu. „E război mare. Pentru anul viitor e luptă, dar e luptă pentru noi și pentru CFR.

Pentru că ei chiar de ar lua titlul, să zicem că trec de primul tur, în al doilea tur îi spulberă. De ce? Pentru că nu sunt cap de serie. Dacă nu ești cap de serie, ești mort. Noi am făcut puncte, pentru noi e bătaie mai mare. Facem anul acesta iar puncte, iar la anul suntem cap de serie și în play-off”, a declarat patronul celor de la FCSB.

Cum a comentat Gigi Becali „alianța” dintre Dan Șucu și Mihai Rotaru

Dan Șucu și Mihai Rotaru au reacționat vehement după ce LPF a modificat regulamentul. Odată cu această schimbare, cluburile pot reintroduce jucătorii excluşi pe listă, fără să mai apeleze la artificii precum rezilierea contractului.

. „Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit”, a declarat patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

