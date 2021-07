Gigi Becali explică de ce se bagă peste antrenorii de la FCSB: ”Nu voi lăsa niciodată ca averea mea să fie risipită de angajați”

Numit în această vară la vicecampioana României, Dinu Todoran a recunoscut că și a cerut să nu se mai discute pe viitor despre această problemă.

ADVERTISEMENT

În partida cu FC Botoșani, din prima etapă a Ligii 1, ”roș-albaștrii” au făcut nu mai puțin de trei schimbări la pauză, ambii fundaşi centrali fiind înlocuiți.

Gigi Becali, anunț despre antrenorii de la FCSB

Chiar dacă a început prin a spune că este posibil ca Dinu Todoran să aibă mai multă putere de decizie la FCSB, Gigi Becali a explicat faptul că se bagă peste antrenori deoarece nu vrea ca angajații să-i irosească averea.

ADVERTISEMENT

”Dacă o să se lege o echipă adevărată, care să câștige campionatul la 7-8 puncte diferență, la revede, nu mă mai bag. Ce nevoie am? Dar până atunci, nu vreau să ajung ca Dinamo, Rapid, Vaslui, Oțelul, Urziceniul și altele, că pot enumera multe.

Nu vreau să pierd ca Negoiță 25 de milioane, ca Borcea 7-8 și cu pușcărie, cum a pierdut Copos nu știu câte milioane și pușcărie, ca Porumboiu cu 50 de milioane pierdute. Dacă cineva mă critică pentru asta, greșește. Nu voi lăsa niciodată ca averea mea să fie risipită de angajați. Antrenorul este un angajat”, a declarat Becali la Pro X.

ADVERTISEMENT

Becali, nemulțimit că Alexandru Crețu în poziția de închizător

”E posibil să primească libertate, în funcție de cunoaștere, de rezultate, în momentul în care eu o să consider că antrenorul face alegerea bună. Acum ne consultăm, dar alegerea el o face. Cu Todoran am vorbit înainte de meci, mi-a zis cum crede că ar fi bine.

Mi-a zis că vrea să încerce să joace cu Crețu închizător. I-am zis ‘bine, mă, tată, cum zici tu’. Nu eu am făcut echipa. El mi-a explicat, eu am zis ‘da’. Să nu credeți că oblig. Nu, tată! Eu văd ce părere are el, îmi spune ce idei are pentru dezvoltarea jocului.

ADVERTISEMENT

Dacă văd că ideile lui sunt bune… ideea cu Crețu la închidere nu a fost bună. Eu am fost de acord cu el, am zis că poate e specialist, dar nu a fost o idee bună. Dacă vedeam că e bine cu Crețu închizător, aș fi zis ‘da, uite, e deștept, nu mă mai bag’”, a continuat finanțatorul FCSB.

FCSB vrea în Ghencea

Gigi Becali a mai vorbit despre un la FCSB și despre stadionul pe care echipa sa va juca în viitorul apropiat: ”Nu mi-a fost oferit Sorescu. Este un jucător pe care orice echipă care l-ar dori, este un jucător care marchează din poziția de fundaș dreapta. Nu pot să fac ofertă pentru că avem acolo fundaș dreapta pe care vreau să iau milioane.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să avem emoții cu echipa din Kazahstan, eu oricum nu mai am emoții la fotbal. Nu mai am emoții la lucrurile lumești după ce am pierdut cinci prieteni din copilărie în ultimul an. Eu sunt acum cu 8 milioane de euro în cont. Emoții să aibă ăia care au datorii de 20 de milioane de euro.

Am făcut cerere să jucăm pe Ghencea, așteptăm să vedem ce ne spun. Am făcut și la Arcul de Triumf, dar acolo ne-au spus că încă nu au modalitatea de închiriere a stadionului”, a încheiat omul de afaceri.