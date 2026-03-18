Gigi Becali, exploziv în ziua alegerilor de la FRF: „L-am votat pe Drăgan! Mergem la TAS!” Acuzaţii la adresa lui Burleanu: „Mi-a călcat demnitatea în picioare 12 ani”. Exclusiv

A fost scandal la Adunarea Generală a FRF unde . Contracandidatul lui Burleanu a fost scos din sală de forţele de ordine şi i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali pentru a merge la TAS, să conteste alegerile.

Gigi Becali, discurs exploziv în ziua alegerilor FRF: „L-am votat pe Drăgan!”

FANATIK l-a contactat pe patronul FCSB care a dezvăluit că echipa sa l-a ales pe , ca în cazul în care Răzvan Burleanu va pierde la TAS alegerile, să nu poată să fie organizate alte alegeri: „Noi l-am votat pe Ilie Drăgan şi mergem la TAS. Noi mergem acolo să ne apărăm demnitatea noastră. Sunt doi candidaţi, unul nu are voie să candideze conform statutului. Şi l-am votat pe celălalt.

Eu nu vreau scandal, vreau demnitate. Şi mie în ultimii 12 ani mi-a fost călcată în picioare demnitatea. Cu votul meu, Ilie Drăgan poate câştiga. De ce? Dacă vom câştiga la TAS şi candidatura lui Burleanu se anulează, atunci va deveni preşedinte cu votul nostru. Altfel, se anulează alegerile şi vor putea să îşi pună omul lor. De ce să facă asta? Eu nu vreau scandal cu nimeni, nu am nicio problemă cu Burleanu, dar să îmi lase familia şi demnitatea în pace. Iar familia mea e FCSB.

Este o conducere tiranică, ai stat trei mandate, gata! Acum mai vrea unul, deşi încalcă toate legile europene şi tot. Eu vrea să îmi apăr demnitatea. Du-te şi cheltuie banii cu familia ta şi lasă-mi familia mea în pace. Din partea mea să stea 20 de mandate, dar să îmi lase familia în pace. Că salariile şi primele le-a luat integral cu banii tot de la noi. Să ne lase că au ajuns 12 ani în care mi-au călcat demnitatea în picioare”, a fost discursul violent al lui Becali, 67 de ani, pentru FANATIK.

Ilie Drăgan îi cere ajutorul lui Becali pentru a merge la TAS: „Sunt costuri foarte mari!”

Ilie Drăgan i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali pentru a merge la TAS pentru a contesta alegerile. Contracandidatul lui Burleanu a spus că sunt costuri mari pentru Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi speră ca patronul FCSB să îl ajute în acest demers:

,,Nu există nicio speță similară. Nicio persoană nu poate deține funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate. E foarte clar. Nu ai ce se mai candidezi, e foarte simplu. Dânsul a crezut că nu va candida nimeni și că se va sacrifica pentru binele fotbalului românesc. Haideți domnul Burleanu mai rămâneți un mandat. Com merge la TAS și sperăm că se va face dreptate. Sunt costuri foarte mari la TAS și s-au bazat pe chestia asta că nu voi avea posibilități.

Iau în considerare să fac și împrumut la bancă. Mă susțin cu ani foarte mulți prieteni. E nevoie cam de 30.000 de franci. Nu au vrut cu un singur judecător și vor fi trei. Mă gândesc să apelez la oricine chiar și la Gigi Becali. Oricine. Domnul Burleanu nu va mai fi la anul dar probabil se pregătește domnul Bodescu, Vișan sau Vlad Munteanu. Speră să se ducă la UEFA, dar cred că cei de acolo au nasul mai fin. Cred că va rămâne secretar general. Aș vrea să îl văd să se ocupe de un club de fotbal să vadă ce înseamnă, să faci chetă să plătești meciurile, competiții pentru care FRF primește bani de la UEFA”, a spus Drăgan.

Răzvan Burleanu a câştigat . Preşedintele FRF va fi în funcţie până în 2030, în cazul în care demersurile de la TAS vor rămâne fără niciun rezultat.Ilie Drăgan a obţinut doar cinci voturi.