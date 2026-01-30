Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața spartă la câți pumni a primit!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a avut un mesaj furibund după ce Elias Charalambous a fost criticat în spațul public pentru că i-a numit „papagali” pe cei care îi atacă echipa.

Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1

La finalul partidei dintre FCSB și Fenerbahce, G . Patronul roș-albaștrilor susține că tehnicianul cipriot a rezistat la multe atacuri de-a lungul mandatului, iar acum a venit momentul în care a simțit nevoia să riposteze.

„Știi cum este asta? Cum mi-ai dat dumneata vreo 20 de pumni și îți dau și eu o palmă o dată. Și tot tu te superi. De trei ani are fața sparta la câți pumni a primit! I s-a zis ‘stai jos, 4!’ unui antrenor care a câștigat două campionate.

A primit unul numai pumni în pag și a dat și el o palmă. El chiar a fost elegant. A zis papagali. Când spui papagali, trebuie să fie de la doi în sus, nu? Nu am zis că este ok. Mie îmi plăcea de el smerit, primea pumni și ducea săracul la pumni. A dat și el o palmă.

Eu l-am apărat. El simțindu-se susținut a zis: ‘Sunt puternic!’”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

FCSB părăsește cu fruntea sus Europa League

FCSB și-a încheiat aventura în Europa League în urma rezultatului de egalitate cu Fenerbahçe. Echipa bucureșteană a adunat 7 puncte în partidele jucate și a ocupat poziția a 27-a în ierarhia competiției.

În ciuda eliminării, . FCSB a fost echipa care a avut ocaziile mai mari în partida cu Fenerbahçe, iar doar ghinionul a făcut ca meciul să se încheie la egalitate.