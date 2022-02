Gigi Becali, extrem de atent când vine vorba de jucătorii care îi pot băga milioane în buzunar. Gesturile făcute de patronul FCSB pentru favoriții săi

Patronul FCSB știe cum să își motiveze și să își trateze jucătorii preferați pentru a da cel mai bun randament și de multe a făcut .

Dacă în cazul unora dintre fotbaliști „investiția” a meritat, iar jucătorii i-au băgat milioane de euro în buzunare patronului, unii dintre ei au eșuat lamentabil, ultimul.

Cel mai recent caz e cel al lui Forinel Coman, căruia Gigi Becali i-a făcut cadou 250.000 de euro pentru a-și lua un apartament, însă acum e total dezamăgit și mai repede, în timp ce Ianis Stoica și Octavian Popescu așteaptă să confirme așteptările.

Gigi Becali, cadouri de milioane de euro pentru „perlele” FCSB-ului. Cum îi răsfață pe jucători

Becali speră să dea lovitura cu Ianis Stoica și Octavian Popescu, iar că patronul FCSB le-a mărit contractele celor doi. Ba mai mult, fiul lui Pompiliu Stoica a primit cadou de Moș Nicolae un apartament la cheie: „Lui Ianis Stoica i-am cumpărat apartament, azi, de ziua lui. Îl țin să iau și eu 30-40 de milioane. Vrei să iau șapte acum?”, a declarat Gigi Becali pentru sport.ro

a avut parte de același tratament. Puștiul de 19 ani , iar Gigi Becali i-a făcut cadou o mașină: „A, îi dau cu drag bani lui Tavi Popescu. Da, 3.000 de euro are băiatul şi nu zice nimic. Dar, uite, i-am luat maşină. Maşină de 30.000 de euro. El şi-a ales-o, o maşină simplă, el e cuminte. Nu, nu şi-a luat maşină de peşte. Da, de Moruţan am zis că şi-a luat maşină de peşte (n.r. un BMW Seria 8, de 100.000 de euro). Şi-a vândut-o după ce am spus eu”, a declarat Gigi Becali la ProX.

Florinel Coman a avut și el parte de o surpriză incredibilă din partea lui Gigi Becali. În 2019, patronul FCSB i-a făcut cadou o sumă uriașă: 250.000 de euro. „Băiatul a venit la mine și mi-a zis ‘Tu ceri pe mine 20 de milioane şi eu nu am bani să îmi iau casă?’. Iar eu i-am făcut pofta și i-am dat 250.000 de euro ca să își ia apartament. Iar acum nu mai poate să emită pretenții ca să plece la prima ofertă”, a spus Becali, la Pro X.

Astfel de gesturi nu sunt deloc o întâmplare la Gigi Becali, de-a lungul timpului oferind cadouri de sute de mii de euro fotbaliștilor săi preferați sau tuturor jucătorilor în cazul unei calificări importante.

Gigi Becali, gest incredibil pentru Nicolae Dică: „140.000 de euro parcă i-am dat”

Nicolae Dică s-a transferat de la FCSB la Catania în 2008, iar Gigi Becali i-a oferit 140.000 de euro să își cumpere casă: „Când a plecat în Italia, eu îi dădusem 60.000 ca să-și ia casă. Când a plecat în Italia a spus că o să-i dea înapoi. 140.000 parcă i-am dat, nu știu, și mai rămăseseră 60.000. Adică a dat câte 10.000 și a rămas dator”.

Deși nu este un jucător care a rupt gura târgului, Gigi Becali are un respect și o admirație deosebită pentru Ovidiu Popescu, pe care l-a făcut și căpitan de echipă. În primăvara lui 2017, patronul FCSB a făcut un gest care l-a șocat pe mijlocașul central: „Cu Ovidiu Popescu vă spun în premieră. L-am chemat alaltăieri seară la mine. Avea invitaţii la nuntă, că face nuntă. Dar darul meu de nuntă a fost 8.000 de euro, bani pe care îi aveam la mine. I-am spus că îi dau tot ce am la mine și aveam 8.000, pentru că nu ştiu dacă ajung la Timişoara. L-am chemat ca să-i dublez contractul, de la 6.000 la 12.000. A rămas uimit. Mai avea 4 ani de contract, acum mai are 5 ani”, susţinea Gigi Becali în martie 2017.

Gigi Becali e mână largă și când vine vorba de calificări importante în cupele europene. Cea mai importantă recompensă pentru jucătorii FCSB-ului a venit în sezonul 2007-2008, când FCSB s-a calificat în grupele Champions League după ce a eliminat pe BATE Borisov.

Cadouri de sute de mii de euro după calificări importante în cupele europene

Becali le-a cumpărat jucătorilor câte un ceas de lux Cartier în valoare de 20.000 de euro fiecare: „Domnul Gigi Becali a hotărât să-i recompenseze pe membrii echipei Steaua cu ceasuri Cartier. O parte dintre modele fuseseră alese anterior şi independent de noi, iar cantităţile au fost foarte mari pentru Cartier (32 piese Roadster şi 15 piese Must 21 Chronoscaph). Pot spune că aceasta a fost cea mai mare afacere ‘spot’ (pe loc) pe care Helvetansa a realizat-o”, declara la acea vreme Adrian Stoican, director general al magazinelor Helvetansa, pentru Ziarul Financiar.

Cel mai controversat „cadou” a fost promis de către Gigi Becali înainte de returul memorabil cu Valencia, când FCSB s-a calificat la loviturile de departajare. Patronul le-a promis o primă istorică jucătorilor, fără precedent în România: 100.000 de euro, însă roș-albaștrii s-au ales în cele din urmă „doar” cu 20.000 de euro de căciulă.

„Ne-a promis și nouă o primă de 100.000 de euro. După ce am pierdut cu Valencia, cu 0-2, în avionul de întoarcere ne-a zis că dacă ne calificăm ne dă 100.000 de om. După meci vă dați seama că am mers peste el și i-am cerut banii, dar ne-a zis: ‘De unde 100.000? Prima e de 20.000, am zis și eu așa să vă motivez’. Până la urmă, am primit o primă de 20.000 de euro”, a povestit Mirel Rădoi după 13 ani.

Gigi Becali, gest superb pentru Mihai Neșu

Ultimul cadou făcut de Gigi Becali unui fost jucător al FCSB este o mașină de 50.000 de euro pentru Mihai Neșu. Automobilul este adaptat special pentru condiția medicală a „Bichonului”, iar Becali s-a ocupat de toate detaliile: „Ultima oară am vorbit cu dânsul în primăvară. Prietenii mei, Iulia şi Mihai, au vrut să-mi facă o surpriză, să-mi ia o maşină nouă, pe care cineva să o sponsorizeze. Gigi mi-a plătit maşina de afară. Este cumpărată de el, peste 50.000 de euro”, a povestit fostul jucător al FCSB la „Fiță cu Adiță”.

Gigi Becali nu îi uită nici pe colaboratorii și principalii săi sfătuitori. Lui Ionuț Luțu, mâna sa dreaptă, i-a făcut a cadou o vilă de lux în Pipera, în timp ce lui Alexandru Tudor i-a cumpărat un bolid de 100.000 de euro. Șeful Academiei de Copii și Juniori de la FCSB a primit cadou noul model BMW X6 de 500 de cai putere.

Helmuth Duckadam a fost de asemenea unul dintre oamenii pe care i-a ajutat extrem de mult în perioada în care era președintele de onoare al FCSB: „A început din august 2010 la noi, a luat 2.500 pe lună, deci în 10 ani a câștigat de la mine 300.000 de euro de la mine nevenind cam niciodată, nu prea a venit, adică a venit de câteva ori. Duckadam a câştigat din 2010 până azi 300.000 de euro de la mine, fără să lucreze nimic”, a declarat Gigi Becali, care i-a plătit fostului mare portar și o intervenție chirurgicală de 20.000 de euro.