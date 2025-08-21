Gigi Becali, extrem de îngrijorat după Aberdeen – FCSB 2-2: „E mare pierderea”

, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga României a condus cu scorul de 2-0, dar a fost egalată pe final, fiind și în inferioritate numerică după eliminarea lui Juri Cisotti.

Gigi Becali, îngrijorat în privința absenței lui Juri Cisotti

Deși a condus cu scorul de 2-0 pe terenul scoțienilor de la Aberdeen, FCSB s-a mulțumit doar cu un rezultate de egalitate în manșa tur . și au marcat golurile campioanei României care rămâne în continuare favorită la calificare.

În minutul 39 al partidei, echipa antrenată de Elias Charalambous a rămas în inferioritate numerică, după ce italianul . Centralul a luat decizia de unul singur și nu a fost sesizat/verificat de către cei din camera VAR.

despre cât de mult ar putea cântări absența fotbalistului de 32 de ani la partida retur de la București. În același timp, patronul celor de la FCSB și-a exprimat dorința de a cuceri un nou titlu în SuperLiga, plus, a explicat cum va rezolva problema înregistrării lui Joyskim Dawa.

„E mare pierderea lui Cisotti. Nu cred că ne pot bate pe noi, o să vedem. E bine și așa, ce a fost a fost, să ne calificăm în Europa League și gata. Eu nu mai am emoții, eu de abia acum mă gândesc la Champions League pentru la anul. Eu vreau să câștig campionatul. Avem lista completă, nu mai avem nevoie de jucători.

Dacă pe Dawa îl las liber, eu pot să îl aduc oricând. Fac un contract în același timp, cu data de atunci. Îi dau o hârtie că îl las liber, dar semnează un contract noi care intră în vigoare o zi mai târziu. El poate fi legitimat oricând. Dawa de ce să nu fie de acord? Am aruncat-o așa ca să mai aveți și voi ce comenta. Nu știu dacă o fac”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali a criticat arbitrul pentru decizia de a-l elimina pe Juri Cisotti

Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti nu i-a picat bine patronului celor de la FCSB, care a avut critici la adresa arbitrajului la partida disputată în Scoția. „Când ești calificat într-o grupă, nu mai ai emoții. Din momentul când joci cu un om în minus atâta timp, te lași în mâna lui Dumnezeu.

Ce vrea El să fie. Cel puțin două intrări au fost mai tari decât a lui Cisotti. Una la Tănase, una la Olaru, mi se pare. Cel puțin două. Arbitrul a fost de partea lor”, a declarat Gigi Becali.