Gigi Becali, exuberant după FCSB – Drita 3-2: „E echipa pe care încep să o recunosc”. Patronul campioanei are doi remarcați

Gigi Becali (67 de ani) a fost în extaz după Latifundiarul din Pipera și-a lăudat fotbaliștii, care s-au impus cu 3-2, în ciuda faptului că au fost conduși cu 0-2 de campioana din Kosovo.

Gigi Becali, fericit după FCSB – Drita 3-2: „Mi-a plăcut atitudinea”

FCSB e favorită la calificarea în play-off-ul Europa League, după ce a câștigat cu 3-2 prima manșă a „dublei” cu Drita din turul 3 preliminar. Roș-albaștrii au întors rezultatul, în ciuda faptului că au fost conduși cu 0-2. Pentru campioana României au marcat foștii jucători de la CFR Cluj, și Daniel Graovac.

„Cum a arătat jocul, mingea a fost numai la noi. Ei au dat gol doar din ghinion. A rămas mingea la ei și gol. Ce emoții să am? Dacă e posibil să te scoată, te scoate, dacă iei goluri la mișto. Dar nu aveam emoții că nu marcam vreun gol.

Am zis că poate jucăm calificarea acolo, dar nu se poate să te scoată o echipă d-asta, trebuie să ai ghinion, dar cât ghinion să ai.

Mi-a plăcut atitudinea, e echipa pe care încep să o recunosc. Îmi place că și-a revenit George Popescu și nu numai el și Bîrligea. Ăsta e Bîrligea pe care l-am cumpărat. Nu mi-a plăcut Chiricheș, prea lent, prea nu știu. Asta nu mi-a plăcut”, a declarat Gigi Becali, la

Pe cine a lăudat patronul campiaonei României: „Aveam nevoie de mai multă agresivitate”

Octavian Popescu și Daniel Bîrligea au fost remarcații lui Gigi Becali, după FCSB – Drita 3-2. „Mi-a plăcut Octavian Popescu. De ce a fost schimbat? Politic a intrat foarte bine și joacă mai în stângă. Era deja 2-2, aveam nevoie de mai multă agresivitate la centrul terenului. Era 2-2.

A intrat Baba, a dat pasă de 11 metri lui Politic. George și-a revenit. Aveam nevoie de mai multă agresivitate ca să nu mai facem alte tâmpenii. Am zis că 2-2 e bine pentru noi”, a mai spus patronul campioanei României, după FCSB – Drita 3-2.