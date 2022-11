Gigi Becali exultă după FCSB – Rapid 3-1: “Dacă jucăm aşa, nimeni nu ne poate sta în cale”. Ce jucător a remarcat: “A fost demenţial!”

şi ia o gură de oxigen într-o perioadă complicată. Roş-albaştrii au dominat confruntarea şi se apropie din nou la trei puncte de play-off, cu două meciuri mai puţin disputate.

Gigi Becali exultă după FCSB – Rapid 3-1: “Dacă jucăm aşa, nimeni nu ne poate sta în cale”

Gigi Becali a fost foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor săi şi a recunoscut că nu se aştepta ca FCSB să câştige la această diferenţă. Latifundiarul l-a lăudat pe Andrei Cordea, spunând că nu se aştepta ca acesta să facă pressing şi în repriza secundă:

ADVERTISEMENT

“Am crezut în victorie pe chestiune de valoare. Pe valoare nu au cum să te bată. Suntem peste ei cu mult. Dar ei erau în formă, au un antrenor bun care ştie să îi pună în teren. Au atitudinea pe care o au. Sunt o echipă.

Credeam în victorie, nu credeam în 3-0. Când dai 3 e 3-0. Creţu nu avea voie să facă 11 metri acolo. L-a făcut să îl facă. Nu contează, nu comentăm astea. Dacă nu îmi plăcea, vedeaţi schimbări la pauză. Schimbările care au fost făcute au fost de odihnă. Mi-a plăcut cu totul.

ADVERTISEMENT

“Tavi Popescu ce a jucat aseară este doar 60-70%”

Nu mă aşteptam niciodată ca Andrei Cordea să facă pressing şi în repriza a doua. E jucător bun, dar ce a făcut aseară, nu îmi să cred. A fost demenţial. Mă refer la agresivitate, nu la gol. Dacă jucăm aşa, nimeni nu poate să ne stea în cale.

Tavi Popescu ce a jucat aseară este doar 60-70%. Cu Laurenţiu Reghecampf nu a fost nicio discuţie. De play-off nu îmi fac griji. Şi Hermannstadt şi Petrolul. Noi, la ora asta, cu atitudinea pe care o avem, este greu să ne bată cineva. Şi Cupa este un obiectiv. Tot. Cupa şi campionatul. Nu poţi să vorbeşti acum de titlu”, a spus Becali la Pro Arena.

ADVERTISEMENT

“Vorbesc de campionat că suntem la mâna noastră”

Patronul FCSB vorbeşte din nou de titlu, spunând că matematica este de partea lui. În schimb, Becali s-a enervat pe declaraţiile preşedintelui CNCD, Csaba Asztalos, care propune ca roş-albaştrii să dispute câteva :

“Vorbesc de campionat că suntem la mâna noastră. Dacă vom câştiga tot până la final, suntem campioni. De acum încolo, o să vedeţi recorduri după astfel de meciuri. Ăsta este derby-ul nostru pentru că Dinamo este în B.

ADVERTISEMENT

Când am intrat în fotbal, fanii au spus că îi interesează să îi batem doar pe Dinamo şi Rapid. De când am intrat în fotbal, au fost sub mine mereu.

ADVERTISEMENT

“Cum să mă cheme el pe mine Csaba pe mine Becali? Uite ce frumos sună Becali. Nume românesc frumos, adevărat”

Să facă Csaba ce vrea, să ne depuncteze pe noi şi să le dea campionatul la CFR. Nu este niciun preşedinte la nimic. Nu mai pot de Csaba, mă duc vreodată dacă mă cheamă?

Cum să mă cheme el pe mine Csaba pe mine Becali? Uite ce frumos sună Becali. Nume românesc frumos, adevărat. Prea multe mizerii fac şi prea multe fac, acolo, în Ardeal”, a spus Gigi Becali.

FCSB mai are de disputat două meciuri până la pauza programată pentru faza grupelor de la Campionatul Mondial. Roş-albaştrii vor evolua la Galaţi, în Cupa României Betano, joi, de la ora 21:00. În weekend, FCSB va juca la Craiova, cu FC U.