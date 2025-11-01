Gigi Becali a criticat un titular după U Cluj – FCSB 0-2: „Fotbalul nu stă într-o pasă”. Ce jucători au fost lăudați și ce declarație surpriză a făcut despre Olaru

ADVERTISEMENT

FCSB a plecat cu toate cele 3 puncte după succesul de pe terenul lui U Cluj din etapa a 15-a din SuperLiga. Gigi Becali a intrat în direct și a reacționat după triumful echipei sale, care are toate motivele acum să spere la prezența în play-off. Ce a spus, de fapt și pe cine a lăudat.

Gigi Becali, reacție în forță după U Cluj – FCSB 0-2

Motiv de bucurie în tabăra „roș-albaștrilor” după succesul de pe terenul lui U Cluj din etapa a 15-a. Campioana en-titre a câștigat fără emoții în fața echipei pregătite de Cristiano Bergodi, rămase în inferioritate numerică încă dinaintea pauzei.

Gigi Becali a intrat în direct după succesul echipei sale și a făcut un anunț categoric. Latifundiarul din Pipera nu mai vede ca FCSB să rateze play-off-ul după

„Aveam o presimțire că vom câștiga. Dacă nu câștigi, nu mai poți să ai pretenții. A fost jocul mai ușor, că au jucat în 10 oameni, e adevărat. Eu am văzut ce au spus specialiștii, la un post de televiziune, că a fost intenție la Murgia să lovească. Se vede că el vrea să lovească, nu că lovește tare. S-a dus cu mâna, intenție, al doilea galben și cu asta basta. Acum suntem în play-off, nu mai am teamă, nu se mai pune problema. Mai sunt 15 meciuri!”, a spus Gigi Becali.

Titularul criticat de Gigi Becali după U Cluj – FCSB 0-2

Deși a pasat decisiv la primul gol marcat de Darius Olaru, Mihai Lixandru nu l-a dat pe spate pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a spus că nu consideră suficient faptul că jucătorul său a oferit assist.

„Lixandru nu mi-a plăcut. A centrat la gol, dar fotbalul nu stă într-o pasă. L-am schimbat pentru că jocul nostru, la cum s-a văzut, nu avea rost să jucăm cu doi închizători!”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Darius Olaru l-a cucerit pe Gigi Becali. „Am vrut să îi fac pofta!”

Darius Olaru, aflat într-o criză de formă la începutul acestui sezon, dă semne de revenire. El, Florin Tănase și Juri Cisotti s-au aflat printre remarcații lui Gigi Becali. Patronul campioanei a dezvăluit un detaliu important despre căpitanul echipei. De ce l-a lăsat, de fapt, să joace până spre final.

„Olaru, el crește pe zi ce trece, dar este încă departe de cel care a fost. A început cu goluri, dar încă nu e vechiul Olaru. Îi trebuie puțin mai multă precizie și la șut și la pasă. Golul de 1-0 a fost golul lui Olaru cel vechi, asta îl caracterizează pe el. A fost omul meciului! L-am văzut pe Olaru și am zis să îi fac lui loc și să îi fac pofta să joace el. A fost mai mult pentru el schimbarea.

Tănase, neobosit, a luminat jocul, extraordinar. Cisotti e foarte inteligent, are precizie, știe să se demarce, când și cât să sară, unde să sară. Știe și locul, și distanța, tot. Nu ați văzut că l-am schimbat spre final. Îmi era teamă, dacă îl schimbam mai repede. A fost mingea numai la noi, le-am transmis că nu vreau 3 goluri. Îmi place cel mai mult 2-0. Posesie, nu mai riscăm. Pantea și-a făcut el de cap pe acolo, pasează mă