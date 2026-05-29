Gigi Becali exultă după victoria FCSB în derby-ul cu Dinamo: „O să vină cinci jucători! Cu unul avem acord 100%, cu altul 80%” Rămâne Ofri Arad?!

, care duce echipa roş-albastră în Conference League. Ofri Arad este eroul roş-albaştrilor, care a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 107 al derby-ului. Este primul gol marcat de israelian în tricoul FCSB.

Gigi Becali, emoţii mari în Dinamo – FCSB: „Am lăsat Dinamo şi Rapid afară. Ăsta e ţelul nostru, al Stelei!”

Gigi Becali a intrat în direct după meci, spunând că a avut foarte mari emoţii, dar la final s-a descătuşat şi le-a ironizat pe rivalele Dinamo şi Rapid, care au ratat Europa, în timp ce FCSB a prins in extremis Conference League. Patronul anunţă noi transferuri la echipă:

„Este primul meci din viaţa mea în care am avut mari emoţii, dacă a fi sau a nu fi. Noi am lăsat Dinamo şi Rapid afară. Ăsta e ţelul nostru, al Stelei. Steaua trebuie să lase pe Dinamo şi Rapid afară şi este sezon reuşit. Nu pot să spun că am avut un joc extraordinar, dar am avut joc de echipă bună, în care ne-am dozat bine efortul. În prelungiri a fost doar o echipă în teren.

Nu fac eu istoricul jocului, sunt tare bucuros. Chiar fericit din cauză de fotbal. Calificare în faţa lui Dinamo şi am lăsat şi pe Rapid afară. Aşa a făcut Domnul ca să arate cine are rugăciune mai puternică. De la Rapid sau de la FCSB. M-aţi înţeles? Acum, noi am luat 10 milioane de euro. Suntem cap de serie în Conference League, o să facem coeficient mai mare.

La anul o să spunem: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!”. Ne pregătim pentru la anul. O să facem coeficient mare, era jale dacă pierdeam un an de coeficient. O să aduc jucători, tată. Mai stau eu cu emoţii? Aduc jucători! Hă, hă!”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Ofri Arad, ridicat în slăvi de patron: „E fotbalist!”

Patronul roş-albaştrilor l-a ridicat în slăvi pe Ofri Arad. , dar şi-a pus amprenta în meciurile cu FC Botoşani şi Dinamo, reuşind să marcheze golul care duce FCSB în Europa:

„Meciul trecut mi-a plăcut foarte mult de Arad. Astă-seară a arătat că e fotbalist. Are o linişte în joc, nu se teme. Ridică capul, pasează. Înseamnă că are încredere în el. Uite liniştea cu care dă golul. Ofri Arad să fie sănătos, şi-a scos toţi banii. Chiar dacă va fi, chiar dacă nu va fi. Dar eu cred că va fi”, a spus Becali pentru sursa citată.

Ce transferuri face FCSB în vară: „Avem doi jucători străini! Meme a zis că unul e 100% şi altul 80%”

Gigi Becali a dezvăluit că va face cinci transferuri în această vară, iar deja există un acord 100% cu unul dintre jucători, iar cu altul 80%. Patronul FCSB a spus că are ochii şi pe un jucător din SuperLiga, dar nu e sigur dacă transferul este oportun sau nu:

„Rămâne și Ngezana, a zis că face operație. Dacă nu făcea… ce sunt nebun. Dacă face, i-am dat contract. Pe Crețu nu ai cum să-l scoți, să fie rezervă pe acolo, să se antreneze cu echipa. Rămâne! Lui Thiam îi expiră contractul, la revedere și cu Baba.

Avem doi jucători străini. Meme a zis e unul 100% şi și altul 80%. Mă gândesc eu la un jucător care a jucat în play-out care cred eu că poate să umple un gol, dar nu i-am spus nici lui Mihai Stoica. Încă nu sunt convins nici eu şi nu vreau să greşesc”, a spus Gigi Becali.