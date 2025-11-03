Gigi Becali face acuzații grave despre drepturile TV din SuperLiga: „Mi-e rușine de Gino, dar cum să le vinzi pe 10 ani? E furt de noapte, bă nebunilor!”

ADVERTISEMENT

până în 2035. Cluburile din SuperLiga au votat la Adunarea Generală a LPF prelungirea contractului pe 10 ani cu firma eAD, care deţine şi în acest moment drepturile.

Gigi Becali, acuzaţii grave despre contractul de drepturi TV din SuperLiga: „A luat cel puţin 500.000 şpagă”

Gigi Becali a explodat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe acest subiect. Patronul FCSB a tăcut până acum, dar se declară la care va ajunge contractul. Mai mult, Becali a făcut acuzaţii grave de luare de mită, spunând că a făcut adresă la Consiliul Concurenţei şi spune că va ataca acest contract în instanţă:

„Îţi dai seama că la noi cum a ajuns fotbalul? În primul rând, mi-e ruşine de Gino. Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme… Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni?

Ei profită de faptul că mi-e ruşine de Gino, dar nici nu pot să tac din gură. Bă, pe 10 ani? Păi murim. Vin lucruri noi în lumea asta. Avansează tehnologia. Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste şase ani poţi să vinzi cu 100 de milioane.

Cum să vinzi pe 10 ani, mă? I-am dat telefon şefului de la… concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. Bogdan Chiriţoiu, președinte al Consiliul Concurenței). I-am spus că cine va milita pentru prelungirea contractului de drepturi tv pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 şpagă”, a spus Becali.

Cum a votat FCSB noul contract pentru drepturile tv din SuperLiga: „I-a pus-o pe gât unui copil de la club”

Cluburile au votat noul contract al drepturilor tv, însă Gigi Becali susţine că din partea FCSB a fost trimis un băiat din club care a votat fără să ştie, noul contract al drepturilor tv nefiind pe ordinea de zi:

Cum îl vezi că vine să militeze pentru dreptul de aprobare a contractului… A fost ăla, al meu, un băiat de la club, l-a trimis Meme. L-am şi certat: „Băi, Mihai, nu mai trimite la Ligă pe oricine!”.

Ăla, săracul, a votat. Nici măcar nu era pe ordinea de zi şi adaugă cine e de acord, votează la foc automat. Păi ce faceţi, bă? Nici noaptea nu se fură aşa. Dacă era o combinaţie… Eu am înţeles şi preşedintele Federaţiei când era, înţeleg şi Liga.

Bă, dar pe 10 ani… Vrei să ne îngropi pe 1-2 milioane? I-am dat telefon lui Chiriţoiu şi i-am spus că cine militează pentru asta ia minimum 500.000 de euro şpagă. Unde mai vezi tu pe 10 ani?

N-am votat nimic. I-a pus-o pe gât unui copil de la club, care a fost acolo. Dacă pierdeam 1-2-3 milioane, nu era o problemă. Dar pierde fotbalul 50-100 de milioane. Da, mă, peste 10 ani o să fie 150 de milioane şi ei au lăsat-o la 30.

Nu numai asta. Şi pe firmele lor. Orlando (n.r. Orlando Nicoară, deţinătorul drepturilor) e om serios, bravo lui. Îi strâng mâna. El urmăreşte casa lui, afacerea lui. Eu vorbesc de ăştia de la LPF. Cum să faci aşa ceva?”, a tunat Becali.

Gigi Becali pune tunurile pe Şucu şi Rotaru: „Băi, cum permiţi aşa ceva?

Patronul FCSB îi critică pe patronii din SuperLiga pentru că nu au luat atitudine vis-a-vis de acest subiect, spunând că peste cinci ani suma cu care s-ar fi putut vinde drepturile tv ar fi fost exponenţial mai mare:

Mă refer la Şucu, la Rotaru, oameni de afaceri. Eu am tăcut din gură din respect pentru Gino, că am crescut cu el. Dar voi? Băi, Şucule, cum permiţi aşa ceva? Ok, e Gino, are şi el problemele lui.

Poate să facă pe un an sau doi. Dar faci pe 10 ani? Ne bagi în puşcărie pe 10 ani? Nu înţeleg cum îşi permit aşa ceva? N-am vrut să zic, n-am vrut să zic. Dar vin ăştia cu drepturile de televizare: „Îţi mai dăm 500.000”.

Sunt bani de seminţe, voi sunteţi nebuni la cap? Bă, mi-e ruşine de Gino, dar şi lui trebuie să îi fie ruşine de noi toţi. Nu contează că pierd 500.000 – 1.000.000 pe an. E vorba că pierd 5 milioane pe an.

Că atâta pierd. Nu acum, peste 5 ani. Peste 5 ani îţi garantez că vor fi 60-70 de milioane. Dar unde ne grăbim să vindem pe 10 ani? Se cutremură pământul? Du-te mă, de aici. Nu aprobă niciodată Consiliul Concurenţei”.

Patronul FCSB contestă în instanţă contractul de drepturi tv din SuperLiga: „Asta e tâlhărie!”

Gigi Becali susţine că va ataca noul contract de drepturi tv în instanţă, spunând că nu există nicio ţară civilizată care să aibă un contract de drepturi tv pe un termen atât de mare:

Contest în instanţă. Nu există în lume aşa ceva. Contract pe 10 ani? S-a terminat lumea, vine bomba atomică din Rusia? Sunteţi nebuni la cap? Ce e aia 10 ani? Peste 10 ani fac 80 de ani.

Mă ţineţi în contract până la moarte. M-am luat de copilul ăla: „Păi n-am ştiut, nea Gigi!”. Şi de Mihai: „Băi, Gigi, le-a pus-o pe gât!”. Am tăcut, dar gata! Am izbucnit. De ruşinea lui Gino suntem noi tâlhăriţi.

Asta nu e tâlhărie. E topor în cap, în ziua amiaza mare, pe Calea Victoriei. Ce băieţi buni sunteţi… Peste 10 ani vor fi 150 de milioane drepturile. Va avansa lumea atât de tare încât noi vom fi ce e Germania acum.

Eu i-am zis lui Chiriţoiu că e şpagă de milioane ca să se aprobe. Mi-a spus că vor vedea cum e în alte ţări. Au băgat ei acolo că de fapt nu este contract pe 10 ani. Este o prelungire a unui contract, plus încă unul. Noi suntem idioţi?

Nu merge cu mine. De ce am tăcut? Mă gândesc că vorbeşte Şucu, vorbeşte Rotaru… dar tac! Orice contract îl atac în instanţă. Nu accept aşa ceva! Mare lucru să nu fie şi Federaţia implicată.

Eu cred că au. Că prea s-au împăcat, sunt prea prieteni. Ascultaţi ce spun. E vorba de ridicarea fotbalului românesc. Tu, Federaţie, să ai punct de vedere. Că ei administrează fotbalul”, a tunat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Noul contract de drepturi TV din SuperLiga, afacere de 400 de milioane de euro

Noul contract al drepturilor tv din SuperLiga a fost parafat în luna august, cu aprobarea cluburilor. Dinamo s-a abţinut de la vot, reprezentantul „câinilor” spunând că nu a venit pregătit pentru un vot pe acest subiect.

Potrivit noii înţelegeri, contractul va avea o valoare de 400.000.000 de euro, adică la peste 40 de milioane de euro pe sezon, începând cu anul 2032. Actuala înţelegere expiră în anul 2027. Prelungirea s-a făcut tot cu firma eAD, deţinută de Orlando Nicoară.

400.000.000 de euro este valoarea noului contract de drepturi tv din SuperLiga

30.000.000 de euro împart cluburile în fiecare sezon, în acest moment