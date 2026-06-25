Gigi Becali face două transferuri de top la FCSB chiar de ziua lui: „Un atacant care dă 20 de goluri și un mijlocaș. Fac echipă de Champions League”

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Gigi Becali împlinește joi, 25 iunie, vârsta de 68 de ani. Patronul de la FCSB a anunțat că urmează să fie vizitat cu această ocazie de MM Stoica. Astfel, în acest context cei doi se vor consulta cu privire la următoarele transferuri pregătite la echipa roș-albastră. Omul de afaceri a dezvăluit că al său colaborator are deja câteva variante clare pe masă în acest sens.

Gigi Becali a anunțat două transferuri de top la FCSB, chiar de ziua sa

Posturile vizate sunt cele de mijlocaș și atacant, iar fotbaliștii monitorizați ar fi, conform spuselor lui Becali, mult peste media valorică existentă în prezent în SuperLiga. În ceea ce privește poziția de mijlocaș, fosta campioană a României ar avea în prezent nu mai puțin de patru variante. Dintre acestea, se va merge în cele din urmă pe una singură, iar ulterior se vor face demersurile necesare pentru aducerea jucătorului în cauză.

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Atacantul anunțat cu surle și trâmbițe la FCSB

Când vine vorba despre atacantul dorit la FCSB, că este vorba despre un fotbalist cotat în acest moment la peste un milion de euro, vizavi de care a fost asigurat de către MM că este unul de mare calitate raportat la ce are acum SuperLiga la acest capitol. Despre el se crede chiar că ar fi capabil să marcheze minim 20 de goluri pe sezon în România.

„Astăzi e o zi importantă pentru transferuri, să ne facem echipă de Champions League. Vine MM la mine astăzi și îmi propune 4 mijlocași, din care vom alege unul. Și un atacant de top. MM spune că e un atacant de mare valoare, nu pot să vă spun de unde e, din ce campionat, că după aceea tabără alții pe el. Dar e un atacant de mare valoare, care poate să marcheze fără probleme 20 de goluri în campionatul nostru.

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Deci astăzi vom alege un mijlocaș de mare valoare și un atacant de super mare valoare. Repet, un atacant cotat la peste un milion de euro, despre care MM Stoica mi-a spus că este peste toți atacanții care sunt acum în SuperLiga. Vedem… Trebuie să aleg astăzi un mijlocaș și un atacant”, a spus în exclusivitate pentru FANATIK.