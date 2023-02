Gigi Becali face furori în presa din Italia după declarațiile la adresa CFR-ului: „Toată România susține Lazio!”

Gigi Becali și-a exprimat public preferința înainte de CFR Cluj – Lazio, duelul retur în play-off-ul Conference League. Patronul celor de la FCSB a precizat că . Ulterior, cuvintele lui Becali au fost preluate de jurnaliștii italieni.

Gigi Becali face furori în presa din Italia după ce a declarat că vrea ca CFR Cluj să piardă: „Toată România susține Lazio!”

după declarațiile controversate ale patronului de la FCSB și i-a dat replica. Președintele CFR-ului a făcut apel la faptul că performanța înregistrată de campioană în cupele europene le ajută și pe rivalele din campionat.

ADVERTISEMENT

La ultima apariție publică, în care a anunțat că îl , Gigi Becali a vorbit despre CFR și a spus că vrea să piardă cu 0-5 împotriva lui Lazio. „Toată România susține Lazio!” a fost titlul articolului în care jurnaliștii italieni au vorbit despre patronul FCSB. „Cluj nu este cea mai apreciată echipă, în special de către fanii de la Steaua București (n.r. – FCSB).

Președintele clubului din capitală, cu câteva zile în urmă, nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre echipa rivală. Suporterii Stelei (n.r. – FCSB), care sunt mulți în țară, vor susține, prin urmare, Lazio. Rivalitatea este puternică și, de asemenea, dorința de a vedea Clujul eliminată din competiție”, se arată pe site-ul italian .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu se mai teme de CFR Cluj: „Nu mai e echipă grea, ia gol mereu”

Gigi Becali a declarat că nu se mai teme de CFR Cluj, deoarece echipa lui Dan Petrescu încasează gol foarte ușor. „Nu vreau să fiu ocupat, vreau să mănânce bătaie 5-0. Nu vreau să vorbesc mai multe că n-are rost, nu vorbesc eu.

Nu o mai văd nici pe CFR echipă grea. Era echipă grea, n-aveai cum s-o bați, acum nu, primește goluri, nu mai au forța, puterea aia. Nu mai e Djokovic, a îmbătrânit Deac cu vreo doi ani, nu mai merge.

ADVERTISEMENT

Deac făcea tot jocul, nu-l au pe Deac, praf sunt. Deac le face tot jocul, dar nici el nu mai poate cum putea. Nici atacanți nu mai au, deci nu e greu”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, care a recunoscut că vrea să-l supere pe Dan Petrescu.

Mario Camora, ironie după declarațiile lui Gigi Becali: „Ei stau acasă și se uită la meci!”

, Mario Camora, căpitanul campioanei României, a lansat o serie de ironii către echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Avem încredere. Vrem cu toţii să ne calificăm, ştim că va fi foarte greu, vom face totul să ne calificăm, avem încredere. Orice rezervă care intră la ei… e jucător de mare valoare, s-a văzut la primul meci. Ştim ce putere are Lazio. Fiecare e liber să zică ce vrea, ei stau acasă şi se uită la meci, pe noi nu ne interesează ce zic alţii.

ADVERTISEMENT

(N.r. despre primul meci) Noi am simţit o puernică echipă, o echipă care se luptă pentru Champions League, în Serie A. Din păcate am pierdut cu 1-0, nu am fost atenţi.

Ne bucurăm că avem doar 1-0, vom lupta până la ultima secundă. Fericiţi nu suntem niciodată când pierdem, dacă era 11 la 11, era un rezultat bun, dar aşa, 10 contra 11, e un rezultat greu de digerat”, a declarat Mario Camora.