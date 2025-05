Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre procesul cu Primăria Capitalei. El s-a judecat ani buni și a avut, în final, câștig de cauză. Omul de afaceri a vorbit despre felul în care a acționat Nicușor Dan.

Gigi Becali face lumină în cazul procesului de 700.000 de euro câștigat cu Primăria Capitalei: „Nicușor Dan voia banii înapoi”

Acum, patronul de la FCSB a declarat că îl așteaptă pe Arena Națională la un meci de Champions League.

„Eu să îl invit pe Nicușor Dan? Eu am invitat vreodată vreun președinte la meci? Dacă vrea, oricare președinte sau prim-ministru trimite la club cerere. Trebuie luate măsuri de securitate.

Nu e el cu fotbalul, oricum. Da’ ce, eu împărat, să-l invit pe președinte? Președintele îl invită pe împărat, dacă vrea. El nu prea e microbist. Matematicienii, în general, nu prea sunt cu fotbalul”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„După 15 ani am luat banii. Asta mi-a zis Nicușor Dan”

În plus, omul de afaceri a vorbit despre procesul cu Primăria Capitalei. El

„Eu, acum 20 de ani, am fost expropriat și m-am judecat 15 ani. După 15 ani am luat banii. El, Nicușor Dan, când a venit, a zis: «Gigi Becali nu trebuie să ia banii». A făcut alt proces, pe ideea să-i iau banii înapoi. Banii sunt de acum 20 de ani. Nicușor a zis să-i dau banii înapoi. Cu primăria nu am nimic. Sunt treburi de acum 20 de ani”, a mai spus patronul de la FCSB.

„Nu aveam cum să nu câștig. Eu le-am tot spus să dea banii. Acum îi iau eu. E o veste bună, o să trec să îi execut. Justiția și-a făcut datoria, nu a mai amânat. Eu le-am tot spus: «Dați-mi banii, dați-mi banii». Nu au făcut-o, acum o să o trec la recuperarea lor. Becali îl execută pe Nicușor Dan (râde, n. red.). E o zi bună”, explica Gigi Becali într-o ediție anterioară a FANATIK SUPERLIGA.

