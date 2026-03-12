Gigi Becali face pasul în spate definitiv la FCSB?! ”Nu vreau să-mi arate echipa înainte de meciuri! S-a ajuns la ceva ce eu nu mai pot”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că nu va interveni peste Mirel Rădoi și va renunța la a mai face echipa și schimbările la FCSB. Mai mult decât atât, el a dezvăluit faptul că nu-i va cere finului său nici măcar să-i spună primul ”11” înaintea meciurilor.

Gigi Becali nu se mai implică la FCSB

Patronul campioanei en-titre a mărturisit că a luat această hotărâre pentru că are foarte multă încredere în Mirel Rădoi și a precizat faptul că fotbalul a ajuns la un nivel la care el nu mai poate face față.

”Viitorul tot la ei este, nu o să stau eu să mă uit după jucători. Nu vreau să-mi arate echipa înainte meciuri, am prea mare încredere în el. Sunt curios să învăț acum și eu. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că la performanță și la bani nimeni nu stă ca mine.

Dar a venit un moment în care totul e prea organizat în detalii, tot ce se întâmplă în fotbalul din toată lumea. Mi-a explicat Mirel. Succesul era așa cum l-am făcut eu, vorbesc faptele. Acum s-a ajuns la ceva ce eu nu mai pot. Până acum a funcționat așa cum am vrut eu, acum e altceva”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Inteligența artificială îi joacă feste lui Gigi Becali

Obișnuit să dicteze tot ce mișcă la FCSB, Gigi Becali a explicat faptul că s-a ajuns într-un punct în care tehnologia joacă un rol extrem de important în pregătirea partidelor, iar el nu se pricepe la astfel de lucruri.

”A apărut inteligența artificială, tehnologia asta în care apeși pe un buton și vezi 10 jucători, 100 de jucători și tot așa, iar eu nu știu așa ceva. Meme (n.r. – Mihai Stoica) trebuia să facă de mult asta.

Trebuia să facem ce face acum Universitatea Craiova. Dar Meme mi-a spus: ‘Băi, Gigi, o să o facem mai bine decât ei că oamenii noștri sunt mai inteligenți decât ai lor’”, a afirmat patronul ”roș-albaștrilor”.

Câți bani va cheltui Becali pentru transferuri

Odată cu , Gigi Becali s-a arătat dispus să facă investiții majore la echipă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat că se pregătește un .

”Din ce am înțeles, va fi un buget pentru transferuri. Am înțeles că va face un buget de 5-6 milioane de euro de care vor răspunde Adi Ilie, Mirel și Meme. Deci, la treabă!”, a declarat șeful suporterilor FCSB.