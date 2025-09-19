Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv

Cristi Coste a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care sunt jucătorii „vizați” de Gigi Becali pentru reziliere în cazul în care FCSB nu se va califica în play-off.
19.09.2025 | 15:02
Gigi Becali face revoluție la FCSB! Ce jucători sunt vizați pentru rezilierea contractelor. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB are un start ezitant de sezon, roș-albaștrii acumulând doar 7 puncte în primele 9 runde din SuperLiga. FANATIK a aflat că, în cazul în care jucătorii nu vor reuși să ducă echipa în play-off, mai multe contracte vor fi reziliate.

Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii" cărora li se vor rezilia contractele

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Gigi Becali va face revoluție la FCSB, asta în cazul în care echipa nu se va redresa și nu va reuși să se califice în play-off. Site-ul nostru v-a prezentat în exclusivitate și echipa de start a roș-albaștrilor pentru meciul cu FC Botoșani

Patronul roș-albaștrilor s-a decis și va rezilia mai multe contracte, iar cei vizați sunt în principal „veteranii”. Astfel că înțelegerile cu Vlad Chiricheș, Denis Alibec, Risto Radunovic, Valentin Crețu și Mihai Popescu vor ajunge la final dacă FCSB nu va ajunge în play-off.

„Diseară se joacă FC Botoșani – FCSB. L-am văzut pe Mihai Stoica, era foarte afectat că sunt departe de locurile de play-off. Vreau să vă spun că Gigi Becali le-a transmis clar celor de la FCSB ce se va întâmpla în cazul în care echipa va rata play-off-ul. 

„Gigi Becali este hotărât să rezilieze contractele tuturor jucătorilor bătrâni”

Dacă în iarnă vor fi șanse mici să prindă play-off-ul, Gigi Becali este hotărât să rezilieze contractele tuturor jucătorilor bătrâni de la FCSB. Este un mesaj pe care l-a transmis echipei, din informațiile obținute de FANATIK.

Ce ar însemna jucători mai în vârstă? Ar însemna, din ce știm noi, jucători ca și Vlad Chiricheș, Denis Alibec, Mihai Popescu, Vali Crețu și Risto Radunovic. Despre acești jucători ar fi vorba.

În cazul în care, din păcate pentru FCSB, echipa nu va reuși să recupereze distanța față de locurile de play-off și va rata play-off-ul în cele din urmă. Nu va fi o mică revoluție, ci o revoluție în adevăratul sens al cuvântului”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, hotărât să rezilieze mai multe contracte de la FCSB dacă echipa nu se califică în play-off

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
