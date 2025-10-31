Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali face scandal după ce FCSB a jucat în deplasare, iar Rapid, Craiova şi CFR Cluj acasă: “Trimit copiii de 15 ani să joace în Cupa României”

Gigi Becali a făcut scandal după ce FCSB a jucat în deplasare în Cupa României, iar principalele cotracandidate au rezolvat să joace acasă. Patronul roş-albaştrilor e gata să ia o decizie radicală.
Marian Popovici
31.10.2025 | 14:13
Gigi Becali face scandal după ce FCSB a jucat în deplasare, iar Rapid, Craiova şi CFR Cluj acasă. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a câştigat cu 3-1 meciul cu Gloria Bistriţa, din prima etapă a Cupei României. Campioana este singura dintre principalele favorite la câştigarea competiţiei care a jucat în deplasare, după ce Rapid, Universitatea Craiova şi CFR Cluj au aranjat cu adversarele să joace acasă.

Gigi Becali face scandal după meciul din Cupa României! Decizia radicală pe care vrea să o ia patronul FCSB

Gigi Becali a făcut scandal după această situaţie şi a dezvăluit că a fost gata să ia o decizie radicală, să trimită copiii de 15 ani în deplasarea de la Bistriţa. În schimb, patronul FCSB a fost oprit de Mihai Stoica:

„Pot să aibă ei 100 de avocaţi, dreptul înseamnă dreptate. Nu faci niciun regulament care nu e drept. Să îi spună domnul Vochin lui Burleanu ce bine e să facem aşa în Cupa României.

Lui Mircea Sandu dacă îi dădeai un singur telefon şi ziceai că nu e în regulă o chestie spunea să vii a doua zi la Federaţie. Pragmatic, îi alinia pe toţi: „Rezolvaţi problema, ce zice Gigi, dacă are dreptate sau nu”. 

Acum, asta e România. Eu mă acomodez la ţara asta. La anul, dacă stau bine în campionat, nu mă prezint. Trimit copii de 15 ani în Cupa României. Ce să fac? Dacă mă batjocoreşti? Mă joc şi eu cu tine. 

Îi trimit pe cei de 15-16 ani. Am vrut eu, dar n-a vrut Meme Stoica. Am zis să trimitem copii de 15-16 ani la Bistriţa, la Craiova… El spunea că avem coeficient, e păcat. Avem şansa la Europa League şi e păcat”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, apel la Răzvan Burleanu: „Poate sta 200 de ani, dar să ne respecte”

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că situaţia ar trebui rezolvată de FRF şi îi cere lui Răzvan Burleanu să pună piciorul în prag şi să rezolve această situaţie în care contracandidatele îşi rezolvă să joace meciurile pe teren propriu:

„Mă interesează Cupa pentru că e situaţia care e. Dacă nu era situaţia aşa… Normal, trebuie să ia cineva o hotărâre să se regleze treburile astea. Pe mine mă duci să joc în deplasare cu toate? Joc la Bistriţa, la UTA… 

Că e meritul sportiv, că e echipă mai mică. Craiova nu e o echipă mai mică, Oţelul nu e echipă mai mică? Unde e meritul sportiv? Joci la alea din Liga a doua? Mă ţii numai în deplasări? Cum să faci aşa ceva? 

Ce fel de prostie e asta? Nu este egalitate sportivă. Eu sunt în competiţie cu Universitatea Craiova, nu? Nu e în regulă (n.r. să joace acasă). Când o să fie, dacă e, o să joc acasă. 

Pe mine nu mă mai interesează nici LPF, nici FRF. Eu vreau doar respect. Burleanu nu e băiat prost, e băiat deştept şi educat. Este împământenită ideea că dacă ai o funcţie, eşti stăpân. Nu ai cum să fii. 

Pe Vochin nu îl băga cu ceilalţi. M-am cetat cu fotbalul românesc, cu Vochin m-am certat vreodată? Dar ce trebuie să facă Vochin este să se impună mai mult. Că Burleanu ascultă.

De ce dictează? Pentru că îi are pe unii pe acolo pe care îl paradesc. Îl văd pe Burleanu la interviuri, n-ar vorbi aşa înţelept dacă nu ar fi înţelept. De aia zic că sunt unii care îl paradesc în cap. De aia e mai bine să vină Vochin şi să spună: „Băi, Răzvane, hai să vedem ce schimbăm”. 

Poate să rămână Burleanu 200 de ani, dar să ne respecte. Cred că unii de acolo cred că ştiu management. Păi, bă, eu sunt societate comercială să fac bani, eu nu mi-am pus în cap să merg pe coclauri să joc ca să vadă vezi Doamne… Eu vreau să fac bani, nu să fiu atractiv„, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali face scandal după ce FCSB a jucat în deplasare, iar Rapid, Craiova şi CFR Cluj acasă

