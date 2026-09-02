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După ce FCSB s-a impus cu 5-0 în fața lui FC Argeș, Gigi Becali a venit cu un anunț impresionant! Patronul bucureștenilor pregătește transferul a trei jucători, care însumați valorează 5 milioane de euro.

Gigi Becali dă lovitura! Trei străini care valorează 5 milioane de euro vin la FCSB

, și s-a impus cu scorul de 5-0. Deși prestația a fost una bună, Gigi Becali este pregătit să mai aducă trei jucători. Omul de afaceri a dezvăluit că este vorba despre trei jucători străini, veniți din afara SuperLigii, care împreună însumează 5 milioane de euro.

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„Eu n-am cum să mă fac de râs la bătrânețe acum. O să vedeți voi mâine, lovituri pe care nu le-ați văzut în viața voastră. Mâine veți vedea 3 lovituri pe care nu le-ați văzut în viața vieților voastre. Lasă-l pe Drăguș, o să vedeți trei lovituri, nu e Drăguș. O să vedeți mâine, da?

O să vină jucători de peste un milion. De milioane multe. Cum să iau eu campionatul cu jucători sub un milion? Împreună fac 5 milioane de euro. Sunt străini din străinătate”, a declarat Gigi Becali la .

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Star de 3 milioane de euro! Gigi Becali, detalii despre noii jucători

Gigi Becali a mai explicat că unul dintre fotbaliști are o cotă impresionantă, de 3 milioane de euro, în timp ce ceilalți doi însumează două milioane de euro. Pe lângă cei trei fotbaliști, care vor fi prezentați joi dimineață, patronul roș-albaștrilor pregătește și transferul unui atacant. , și un atacant norvegian, ce măsoară 1,98 m

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„Unul singur costă 3 milioane, iar ceilalți cam 2 împreună. M-am ocupat eu de scouting! Am căutat trei zile și trei nopți, am stat numai pe scouting. M-am ocupat și am adus trei, pe care îi veți vedea. O să-i vedeți. Dacă mă supăr îl iau și pe Lukic, dar ce am luat eu este trei clase peste Lukic. Nu vă spun pe ce poziții joacă. Dimineață, la prima oră, vreau să apară „cei trei muschetari”. Să fie toți trei. Pe urmă mai iau încă un norvegian atacant, care are 1.98, sau pe Lukic. Muhar și Korenica sunt și ei de actualitate, și de ei mă interesez”, a mai declarat Gigi Becali.

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Vor juca noile transferuri în derby-ul cu Dinamo? Răspunsul lui Gigi Becali

Pe 5 septembrie, Dinamo și FCSB se întâlnesc pentru prima dată în acest sezon și multi o văd pe echipa lui Nuno Campos drept favorită. Gigi Becali este de altă părere și spune că doi dintre cei trei fotbaliști care vor fi prezentați mâine vor putea juca direct în derby:

„Doi dintre ei vor juca cu Dinamo, al treilea nu este pregătit. Favorită în fața lui Dinamo suntem și fără ăia. Am fost și vom fi, în vecii vecilor. Foarte bine a făcut Dinamo până acum, dar nu poți să-mi contrazici părerea. Dușul rece cu Arad a fost foarte bun, ca să-mi dau seama unde mă aflu. Mi-am dat seama că nu avem valoare”, a mai explicat Gigi Becali